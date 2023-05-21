熊本熊跨海祝高雄熊生日快樂　展現熊熊好情誼

熊本熊越洋快遞生日祝福，今（21）日是高雄市觀光吉祥物高雄熊的生日，來自日本姊妹市熊本縣的超人氣吉祥物熊本熊，特別於官方推特，為高雄熊獻上生日祝福，展現熊熊間的好情誼，陳其邁市長表示，感謝熊本熊貼心祝福，彰顯台灣和日本之間的緊密聯繫和友好合作，同時更展現高雄和熊本的情誼源遠流長，期許台日間未來更多的發展及觀光交流。
記者鄭婷襄／高雄報導
觀光局局長高閔琳指出，今年1月，日本熊本縣及熊本市組成近六十人參訪團到訪高雄，不但是高雄解封後最大的國際參訪團，也是雙方慶祝締盟5周年的重要活動，市長陳其邁和議長康裕成也親自款待參訪團成員，表達對熊本縣市的支持與重視。
在今年3月，市長陳其邁也率隊回訪熊本縣，並參觀身為「營業部長兼幸福部長」的熊本熊部長辦公室和紀念品商店。同時帶領高雄觀光大使高雄熊，為3月12日生日的熊本熊慶生，高雄熊獻上特製的手繪雙熊圖案生日賀卡和高雄熊文創商品作為禮物，祝福「高雄熊」與「熊本熊」的友誼長久，讓熊本熊官方團隊由衷感激。現在適值5月21日高雄熊生日，熊本熊也在其官方推特，為高雄熊獻上生日祝福，向全世界展示高雄與熊本的友好情誼。
觀光局補充說明，熊本熊的官方推特帳號，則在高雄熊5月21日生日的下午，向全球粉絲發布對於高雄熊的生日祝福，同步提升高雄國際觀光能見度，觀光局表示，高雄市後續將與熊本縣進一步洽談推出高雄熊與熊本熊的「雙熊聯名」相關活動和商品，以吸引兩地旅客觀光旅遊，促進台日友誼和國際觀光，這也是台日觀光交流上的大突破。