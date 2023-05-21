不是雞胸肉的錯！「超商浩克」疑求婚遭拒崩潰　女友IG被出征

桃園浩克出拳毆警「若在美國早沒命」？美國警察搖頭了：大錯特錯

▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）
▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）

記者潘毅/綜合報導

桃園市昨（20）日一位壯碩「浩克」朱姓男子跑到超商鬧事，兩名員警到場處理慘遭出拳毆打，後續壓制朱男後，掛彩的員警按奈不住情緒，使用鋼製警棍爆打朱男背部、頸部，直到警棍斷為兩截才停止。事件引發是否執法過當的爭議，對此，身為美國州警老婆的部落客克萊兒，也分享老公看完影片後的見解「警方的工作是執法，而不是懲罰。」

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昨日「桃園浩克」朱男鬧事後遭警方壓制，盤腿坐在店門外時，掛彩的員警按奈不住情緒，使用鋼製警棍爆打朱男背部、頸部，直到警棍斷為兩截才停止，畫面流出遭質疑執法過當。對此，中壢分局迅速做出處分，將該員警記兩支小過並移送法辦。消息曝光後，不少民眾為警察抱屈，認為若是在美國，朱男早已沒命，更遑論會被認為「執法過當」。

不過針對這種看法，嫁到美國華盛頓州的部落客克萊兒，今（21）日便在粉專上分享美國州警老公對此事件的見解「浩克大鬧超商事件，很多台灣人認為，要是在美國，警察早就開槍了。真的是這樣嗎？其實大錯特錯。」

▲男子在超商內大吼、亂摔東西，還攻擊員警。（圖／翻攝社會事影音）
▲一派民眾認為桃園浩克若是在美國鬧事，恐怕早就沒命了，但真的美國州警則提出不同看法。（圖／翻攝社會事影音）
克萊兒表示，自己也支持警察，痛恨自由派的「Defund the Police」。但是，若警方做得不對，也必須接受社會公評；州警老公也坦言「桃園浩克事件」在美國幾乎是警察日常，遇到這類狀況，通常會先觀察對方的精神狀態，如果民眾並未傷人、身上沒有武器，神情還算清醒，首先會和民眾溝通。如果溝通無效，而對方有可能威脅到其他人的安全時，就會想辦法控制民眾的行動，也就是上手銬帶回警車。

而看完「桃園浩克事件」的完整影片後，美國州警認為浩克坐在超商外的時候，情緒看起來算是冷靜。他指出，要是換他來處理，他會先問浩克是否需要幫忙、有沒有受傷、願不願意上警車聊聊天。若是都不願意，他會在浩克舉起雙手時直接上銬，「重點是，在沒有正當理由的情況下，警方不能毆打民眾。就算在美國，若警方持警棍連續攻擊未持有武器的民眾，絕對會惹上麻煩，而且很可能會被開除。尤其在影片中，超商浩克被警棍連續毆打的當下，似乎只是坐在地上，並未有挑釁的行為。」

最後美國州警也強調「作為一位好警察，絕對不能低估溝通的重要性。不管是一般人還是罪犯，每一個人都希望有人能夠聆聽並理解自己的感受。當然身為警察，你不需要認同罪犯的感受，甚至不需要在乎，只需要認真聆聽。就算到了不得不訴諸武力的地步，警察自身也要有所覺悟，警方的工作是執法，而不是懲罰。」


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