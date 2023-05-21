桃園浩克出拳毆警「若在美國早沒命」？美國警察搖頭了：大錯特錯

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不過針對這種看法，嫁到美國華盛頓州的部落客克萊兒，今（21）日便在粉專上分享美國州警老公對此事件的見解「浩克大鬧超商事件，很多台灣人認為，要是在美國，警察早就開槍了。真的是這樣嗎？其實大錯特錯。」
克萊兒表示，自己也支持警察，痛恨自由派的「Defund the Police」。但是，若警方做得不對，也必須接受社會公評；州警老公也坦言「桃園浩克事件」在美國幾乎是警察日常，遇到這類狀況，通常會先觀察對方的精神狀態，如果民眾並未傷人、身上沒有武器，神情還算清醒，首先會和民眾溝通。如果溝通無效，而對方有可能威脅到其他人的安全時，就會想辦法控制民眾的行動，也就是上手銬帶回警車。
而看完「桃園浩克事件」的完整影片後，美國州警認為浩克坐在超商外的時候，情緒看起來算是冷靜。他指出，要是換他來處理，他會先問浩克是否需要幫忙、有沒有受傷、願不願意上警車聊聊天。若是都不願意，他會在浩克舉起雙手時直接上銬，「重點是，在沒有正當理由的情況下，警方不能毆打民眾。就算在美國，若警方持警棍連續攻擊未持有武器的民眾，絕對會惹上麻煩，而且很可能會被開除。尤其在影片中，超商浩克被警棍連續毆打的當下，似乎只是坐在地上，並未有挑釁的行為。」
最後美國州警也強調「作為一位好警察，絕對不能低估溝通的重要性。不管是一般人還是罪犯，每一個人都希望有人能夠聆聽並理解自己的感受。當然身為警察，你不需要認同罪犯的感受，甚至不需要在乎，只需要認真聆聽。就算到了不得不訴諸武力的地步，警察自身也要有所覺悟，警方的工作是執法，而不是懲罰。」