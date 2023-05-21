會考英語「閱讀首題」爆重複　自然科圖表題近8成

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答，經制止後停止者為大宗。
教育部今邀請台北市立萬華國中老師王美玲、台北市立仁愛國中老師李美惠、台北市立古亭國中老師劉權賢、新北市立永平高中老師沈文俊分析自然科；新北市新莊國中老師曾麗娜、新北市淡水國中老師陸韻萍分析英語科。
本屆國中會考自然科為108新課綱第2屆，因應108新課綱以核心素養為主軸、探究與實作為方向，兼具學習內容的學科知識，以及學習表現的展現，題數降低為50題，除了生物科、理化科、地球科學外，另外加入跨科主題的學習內容。題型分布與往年相仿，即生物、地科和跨科約占50%，理化約占50%的考題。
今年自然科圖表題近8成，維持歷年自然科命題的特色，重視學生對於圖表的判讀、理解、分析與應用的能力。同時強調基本能力的重要性，避免特殊、繁瑣的解題計算過程，試題也結合學生日常生活經驗中常見的素材，強調應用知識與技能解決真實情境脈絡中的問題，重視科學概念的釐清及科學素養的應用。
針對英語聽力，題數分配與 111 年相同，為了讓學生更容易了解情境，許
多聽力題目都加入音效，像是第14題地震防災廣播的警報聲、第20題專題演講前聽眾的掌聲、第21題家有惡鄰半夜吵雜的音效，相當注重語境，而且是日常生活常用的口語應對模式，學生平時應多從英語電視影集、廣播節目吸取真實的語料，增進語感，將習得的英語應用在日常生活中。
閱讀單題部分，今年單題增加了3題，包含第1題的圖文題共14題考語意，9 題考語法，無較艱澀刁鑽題目。單題部分需熟悉1200個單字及基礎文法，以上下文情境來理解語法概念，但部分語法題仍須有清楚的句型語法結構才能答對。
題組方面，題材與體裁多元，有列表、筆記、視覺資訊圖表等不連續文本，內容取材傳單、正確救幼鳥的動保筆記，全球食物浪費五階段、蚊子的雨中求生技能、貝多芬的給愛麗絲故事、兒童玩具的性別刻板印象、戰地記者瑪麗柯恩的生平，以及美國區域用語的討論等。
值得注意的是，英文科閱讀與4年前「111年英文科閱讀參考題本」相同，教育部表示，目前正在釐清原因。