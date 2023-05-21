T1／中信「歐風體系」得到檢驗　劉志威：保留現有陣容是主要想法

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「台灣球員身材條件沒有世界或亞洲其他國家來的好，如何打出能和國際競爭的球風？我與光哥討論和就是要走歐風，我們有韋翰、有鼎哥，都是台灣數一數二的頂尖球員，然後找來來自歐洲兩個很棒條件的洋將，將團隊建構起來，去讓年輕人進步。一路朝這個方向走，冠軍只是第一步，我們想用這樣的打法和球風去影響到台灣籃球環境。」劉志威在談到中信球團的雄心時，如此說道。
對此，總教練李逸驊則笑說自己之前還蠻懷疑這樣的建隊模式的，「因為外籍球員通常會以個人紀錄為主，防守態度也常遭到質疑，威哥之前選來的歐洲球員，我看到他們的身材之後也有點昏倒。」但後續他表示，實際接觸後，發現艾德和克力斯都是很無私的球員，自己也在賽季忠看到他們對球隊的貢獻，之後曾文鼎來加入球隊，補上了五號位；金恩則在三號位上帶來極致個人攻防能力，陣中年輕球員則進步非常多，因此才有今天這一冠。
李逸驊透露，洋將的配合度決定了球隊的上限，「去年球季我們有10個戰術，但最後到了季後賽只剩下1、2個，因為外籍球員不願配合；今年則有20幾個，而且每一個戰術都有3、4套跑法，我們不是靠某幾個人，而是靠團隊打法。」
今天轟下35分的艾德則說，自己為球隊本季達到的成就很開心，也很高興成為其中的一員，「我們就是打團隊籃球，很感謝球隊對我的信任，讓我來這裡獻技。希望能將我的經驗傳授給台灣本土球員，讓他們能有所成長，他們很出色、也很受教。另外，鼎哥和韋翰也給了我很多幫助。」
今年出任球員發展教練的許時清則說，中信這套戰術的核心理念在於：球的流動、空間和場上意識，「當你建立一個體系之後，球員就懂得如何去變通，明白在面對什麼樣的情況、要做出什麼樣的改變，這就是你在本季能從阿巴西和中信其他年輕球員身上看到的，他們可以在任何情況下發揮出色。」
中信不滿足於這一冠，他們希望建立的是王朝，希望保有團隊延續性，劉志威說球隊下一季的變動不會太大，「KK和艾德已經有在談之後繼續合作，畢竟他們是我們看了200多部影片選來的。團隊配合上相當不錯，如果聯盟在洋將使用制度上沒有太大變化，保留陣容是現階段主要的想法。至於本土球員(林秉聖、謝亞軒)有一些合約今年到期，大家都很有共識。」