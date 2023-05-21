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傑尼斯性醜聞延燒！56歲「偶像大前輩」說重話了　公開鞠躬狂致歉

▲「傑尼斯」創辦人性醜聞案延燒，作為公司最資深的偶像前輩東山紀之，不僅正式對外鞠躬道歉，也罕見說出重話。（圖／推特）
▲「傑尼斯」創辦人性醜聞案延燒，作為公司最資深的偶像前輩東山紀之，不僅正式對外鞠躬道歉，也罕見說出重話。（圖／推特）

記者詹鎰睿/綜合報導

日本偶像事務所「傑尼斯」的已故創辦人喜多川強尼，前陣子被外媒《BBC》揭露生前曾性侵旗下多位練習生，震撼日本社會，而繼14日傑尼斯現任社長藤島茱莉景子拍片道歉後，身為旗下最年長的藝人東山紀之，也在今（21）日一早鞠躬道歉，並且承諾公司會全面革新。

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現年56歲的資深藝人東山紀之，也是「傑尼斯」現今出道最早的偶像，目前則擔任日本晨間節目《SUNDAY LIVE!!》的主播，而在今天早上，東山紀之則以傑尼斯大前輩、大師兄的身分，首次公開向所有受害者們鞠躬道歉，雖然公司已經有官方聲明，但他認為，自己身為旗下最年長的藝人，還是有必要對這件事情發聲。

東山紀之表示，面對受害者鼓起勇氣的揭發，公司必須真誠應對，同時也對於受害者的陳述感到遺憾，估計這些事件的發生，也對於受害者造成難以想像的傷害與影響。

至於公司的未來，包含旗下藝人要怎麼做、要怎麼樣面對受害者，甚至是「傑尼斯」這個名字到底有沒有存在的必要，東山紀之承諾，會將這些問題與外部的人進行討論並且全面革新、透明地處理問題，盡力做到最完善。外界認為，基於東山紀之的資歷與成績，這次的公開發言相當罕見，東山紀之是真的說出重話。

▲傑尼斯現任社長藤島茱莉景子為創辦人喜多川強尼的性侵醜聞道歉。（圖／翻攝推特）
▲傑尼斯的現任社長藤島茱莉景子，日前也為已故創辦人喜多川強尼的性侵醜聞拍片道歉。（圖／翻攝推特）

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