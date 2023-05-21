中國藥企大舉「囤猴」！美國遭斷供　實驗猴單隻價格飆至近百萬

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日媒《日經亞洲》近日報導亦指出，中國也開始陸續限制實驗猴的出口，尤其是出口至在貿易、科技領域處處對立的美國，這使原本疫情前價格落在4千美元至7千美元的常見實驗室測試猴種，從今年1月份價格開始走高，約落在平均3.5萬美元至4萬美元，Evercore ISI 分析師安德森（Elizabeth Anderson）更稱，到了今年4月份價格已經上漲至5.5萬美元至6萬美元。
報導指出，根據美國疾病控制和預防中心數據，美國在2019年從中國進口2萬多隻實驗猴，佔其進口總量的六成，該數字則於2020年大幅下降至3723隻。儘管中國解釋，暫緩實驗猴的出口是考量到新冠病毒的傳播，但實際上實驗猴的短缺恐延遲美國製藥商新藥開發計畫，報導更認為美中惡化的緊張局勢才是限制出口的主因。
分析師認為，若北京對美國的強硬立場持續，到了2023年底前中國出口不太可能恢復，若美國製藥公司無法獲得新來源，那麼下半年的癌症治療、新藥開發計畫將出現延遲跡象。
文內提到，美國為此也正積極尋找新的實驗猴來源。礙於野生猴隻可能帶有疾病等未知風險，用於藥物開發的猴子必須在嚴格條件下繁殖飼養，此前美國曾向柬埔寨尋求實驗猴來源，但當地卻被爆出以「圈養研究」名義，對美國出口野生長尾獼猴的醜聞，因此又失去其中一條穩定來源；另外，常用於實驗的長尾獼猴從繁育、成長，至能出欄用於實驗的所需時間長達近4年，這也進一步加劇「有價無市」的現象。