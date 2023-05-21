英相：中國構成全球最大安全挑戰　但不應徹底脫鉤

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蘇納克還說，英國與其他G7成員國將追求一套共同因應之道，以減少中國構成的挑戰。
他表示：「一切關乎去風險化，而非脫鉤。我們跟G7正在採取行動，來避免中國藉由經濟脅迫干預他國主權事務。」
蘇納克的前一任首相特拉斯（Liz Truss）上週訪問台灣，成為繼1990年代佘契爾（Margaret Thatcher，另譯：柴契爾）之後訪台的最知名英國政治人物。特拉斯長期以來支持台灣的國際參與，也非常重視台海安全議題。中國從未承諾放棄對台動武，而隨著中國對台態度日益獨斷，局勢已逐漸緊繃。
特拉斯與蘇納克同屬保守黨（Conservative Party），但特拉斯代表的是黨內鷹派陣營，反對蘇納克因應中國之道。蘇納克試圖在貿易、氣候變遷等領域與中國來往，同時試圖降低國安威脅。
蘇納克也說，英國今年夏天會開始訓練烏克蘭飛行員，以支援烏克蘭空軍與俄羅斯作戰。
蘇納克在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）身旁表示，沒人比澤倫斯基更渴望和平，但和平的條件應該以烏克蘭的原則作為基礎。
G7在這次3天峰會中，向俄國表達已準備好長期支持烏克蘭的決心。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120521