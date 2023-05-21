如同砍斷大腦？台海局勢成全球經濟變數　巴菲特等商界大咖示警

英相：中國構成全球最大安全挑戰　但不應徹底脫鉤

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天在七大工業國集團（G7）峰會結束後表示，中國構成世界上安全與繁榮方面的最大挑戰，但其他主要經濟體不應試圖跟中國徹底脫鉤。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天在七大工業國集團（G7）峰會結束後表示，中國構成世界上安全與繁榮方面的最大挑戰，但其他主要經濟體不應試圖跟中國徹底脫鉤。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社日本廣島21日綜合外電報導）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天在七大工業國集團（G7）峰會結束後表示，中國構成世界上安全與繁榮方面的最大挑戰，但其他主要經濟體不應試圖跟中國徹底脫鉤。

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路透社報導，蘇納克在G7日本廣島峰會結束後告訴記者：「中國對當代全球安全與繁榮構成最大挑戰，他們在國內益發專制、在海外更加獨斷。」

蘇納克還說，英國與其他G7成員國將追求一套共同因應之道，以減少中國構成的挑戰。

他表示：「一切關乎去風險化，而非脫鉤。我們跟G7正在採取行動，來避免中國藉由經濟脅迫干預他國主權事務。」

蘇納克的前一任首相特拉斯（Liz Truss）上週訪問台灣，成為繼1990年代佘契爾（Margaret Thatcher，另譯：柴契爾）之後訪台的最知名英國政治人物。特拉斯長期以來支持台灣的國際參與，也非常重視台海安全議題。中國從未承諾放棄對台動武，而隨著中國對台態度日益獨斷，局勢已逐漸緊繃。

特拉斯與蘇納克同屬保守黨（Conservative Party），但特拉斯代表的是黨內鷹派陣營，反對蘇納克因應中國之道。蘇納克試圖在貿易、氣候變遷等領域與中國來往，同時試圖降低國安威脅。

蘇納克也說，英國今年夏天會開始訓練烏克蘭飛行員，以支援烏克蘭空軍與俄羅斯作戰。

蘇納克在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）身旁表示，沒人比澤倫斯基更渴望和平，但和平的條件應該以烏克蘭的原則作為基礎。

G7在這次3天峰會中，向俄國表達已準備好長期支持烏克蘭的決心。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120521

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