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T1／林韋翰「抽水機變成發動機」　強忍膝蓋傷痛勇奪FMVP

▲林韋翰在總冠軍賽表現出色，被選為系列賽FMVP。（圖／T1聯盟提供）
▲林韋翰在總冠軍賽表現出色，被選為系列賽FMVP。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/臺南報導

在率領新北中信特攻奪冠、並獲得總冠軍賽最有價值球員後，林韋翰在金色的紙片中靜靜享受的這一刻。過去在NBA中曾有Dwyane Wade請「膝蓋喝香檳」那種苦盡甘來的喜悅，對於昨天凌晨人還在醫院的他來說，感觸應該也很類似。

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賽後記者會上中信主帥李逸驊開玩笑稱林韋翰是「抽水機變成發動機」，但他所不知道的是子弟兵昨天深夜還前往成大醫院抽膝蓋積水，弄到了凌晨三點，才有今天11分12助攻的表現。

「沒辦法，不抽不能動。但我知道和威哥和光哥說，他們一定不會讓我上場。」林韋翰今年整季飽受膝蓋傷病所苦，很多時候打打停停，他感慨的說，這一冠對自己來說意義重大，因為不知道未來還有沒有這樣的機會，特別感謝隊友和教練團對自己的體諒和幫忙。

林韋翰透露，今年球季中，他嘗試過各種治療方式來解決膝蓋問題，但都沒有很好的成效，季後可能會選擇動手術來治療。家人今天到場看球，他特別感謝老婆對自己的支持和鼓勵，讓他能走完這一段艱難的爭冠之路。

「今年我只健康了1/3的賽季，要感謝隊友——巴西和秉聖在防守和組織上幫助我許多。為了這個冠軍我真的很努力，堅持到現在，雖然每一個環節都不完美，但一直堅持做自己。因此才有一個好的結果。」林韋翰如此說道。

身為一名頂尖控衛，林韋翰也有自己對於比賽的美學，他堅信歐洲式的團隊籃球是這支球隊、甚至台灣籃球的出路。去年面對臺中太陽的季後賽，他們在高強度的壓迫下，命中率下滑許多；但今年本土陣容沒有差太多，卻擊敗了內線更強大的獵鷹。

「我覺得(本季)最不一樣的地方，在於我們球員在空間感、時間差和閱讀比賽上進步非常多。教練團經過討論得到的成果，球員透過練習，在比賽的攻跟守上都取得一致性，沒有因為誰不在就變成另一個模式。」林韋翰這樣說道。

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