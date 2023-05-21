稱「台南人沒眼睛」惹議 侯友宜致歉：一時情急、用詞不夠周全
國民黨2024總統參選人侯友宜昨在三重舉辦「粉絲見面會」時，談到前台南市議員謝龍介未選上台南市長，他指稱是「台南人沒眼睛、沒福氣」；言論一出，引發綠營群己圍剿，民進黨2024總統參選人賴清德更要求為失言道歉。對此，侯友宜稍早在臉書發文說，基於對台南市民的疼惜之心，他一時情急、用詞不夠周全，要對台南市民朋友衷心致上歉意。
記者翁子竣／台北報導
針對「台南人沒眼睛、沒福氣」一席話引發討論，侯友宜稍早發文表示，嘉義是他成長的故鄉，而台南是他們親密相臨的鄰居，兒時的府城印象，是蘊藏著深厚歷史、文化、美食及人情味的地方。
侯友宜說，但昨日謝龍介和他在一場活動上談及台南的現況，對於這些年台南所經歷的種種變遷，他們的心情都無比沉重。「我為我們台南市民感到抱不平，文化之都—台南應該值得更好的發展，台南的市民值得擁有一位更出色的市長。」
侯友宜強調，他ㄧ直認為龍介深耕台南數十年，長期關懷在地的議題，為農漁民發聲，替市民爭取權益，如果給予謝龍介為台南服務的機會，相信能為台南帶來不一樣的氣象。
「基於對台南市民的疼惜之心，一時情急，用詞不夠周全，對於這部分，我對台南市民朋友衷心致上歉意」侯友宜表示，往後的發言中，他會更加精準發言，表達他對現況的憂慮，並且全力以赴讓台灣更好。