選舉政見涉歧視　台大經濟生道歉：停止選舉活動

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台大經濟系指出，本次學生政見，其中多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及台大學生個人獎懲辦法辦理，亦將啟動輔導機制。
該組候選人也在在社團「台大交流版」貼文道歉，以下為道歉全文：
在此爭議出現後，在經過的這些時間我對這件事情思考了許多，我認為我的言行非常不恰當，縱使我本人對某些議題有想法，但以一個偏激不理性的方式博眼球仍然是一個非常糟糕的作法，且說出來的言語已經傷害到他人了。本以為參與系學會長選舉並撰寫一些相對特別的政見來譁眾，但我並沒有顧慮到他人的想法，造成了無法挽回的後果，我深刻地感到後悔但也已經無濟於事，因此只能在這裡表達深刻的反省並向各族群與社會大眾誠想地道歉。
而經過我的深思熟慮我決定停止有關選舉的任何活動，也在此呼籲有投票意願的學生們可以將票投給其他對於經濟系有理想、抱負的學生，讓他們能在一個好的位貴來施展他們的長才，我也對於我輕視本次選舉並旦踐踏其他候選人選舉的熱情，因此我再次向其他三組候選人深刻道歉。
而對於我在選舉公報附錄的言論我將會負責，對於社會大眾的指正我也會改正，並且之後會在發表言論時更加謹慎地審視，不要傷害到其他人。