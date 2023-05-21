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巴赫姆特是否真淪陷？烏克蘭總統辦公室澄清：並未被俄羅斯佔領

▲烏克蘭東部重要戰略城市巴赫姆特經歷15個月的激戰，烏克蘭總統澤倫斯基在G7峰會上一番言論再度將這座城市搬上眾人矚目檯面。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭東部重要戰略城市巴赫姆特經歷15個月的激戰，烏克蘭總統澤倫斯基在G7峰會上一番言論再度將這座城市搬上眾人矚目檯面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

七大工業國集團（G7）領袖峰會於日本廣島舉行，烏克蘭總統澤倫斯基的參與受到高度矚目。與會期間，澤倫斯基在會晤美國總統拜登前，被問及巴赫姆特是否仍在基輔當局控制中時，澤倫斯基在接受媒體訪問時回應稱「沒有」，一度被外界解讀為巴赫姆特已失守，但該國總統辦公室也緊急澄清，解釋澤倫斯基是指俄軍「沒有」佔領巴赫姆特。

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烏克蘭總統澤倫斯基為了促使俄烏戰爭早日結束，不遺餘力爭取各國支持。根據《路透》報導，澤倫斯基今（21）與美國總統拜登會晤前，被問及烏東戰略要地巴赫姆特是否仍在基輔當局的控制之下，或是已經遭俄羅斯佔領時，他回答「我認為沒有（I think no），巴赫姆特存在於我們心中。」

此言一出多被外媒解讀為「巴赫姆特已經失守」，由於此前俄羅斯於20日宣稱已完全掌控巴赫姆特，意味著這座經歷長達15個月激戰的烏東城市最終仍不敵俄軍，而在澤倫斯基發言回應前，烏克蘭始終堅決否認此事。

不過稍早經《CNN》報導，烏克蘭總統發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）表示，澤倫斯基所稱的「我認為沒有（I think no）」回應的是「俄羅斯是否如其所稱的成功佔領了巴赫姆特」一問，同時解釋澤倫斯基控訴的是俄軍破壞了城市的建築與一切，「遺憾的是，這是場悲劇，而（曾經的）『巴赫姆特』如今只存在我們心中。」

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