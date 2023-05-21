李昇基來台灣訴苦：我發生很多事！娶了李多寅　感謝台妹不離不棄

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他很感謝今晚到場的2000名粉絲，李昇基表示：「再一次感謝有這麼多粉絲到現場，我好像暌違4年，1234，4年才來台，不過來台灣之前，我有想說要說好中文，我以前高中的時候，第二外語選了中文，想說高中學過，所以有想起來，我現在打算回韓國之後，要把中文的書拿出來，好好的學中文。」
李昇基去年11月發生音源收益100億韓元被前東家「Hook Entertainment」私吞，之後宣布要娶被冠名「詐欺犯女兒」的李多寅，形象一落千丈，但他無所畏懼力挺護妻，甚至槓上韓媒，他說：「這一次我重新開啟我的歌手第二幕！過去半年，在我身邊發生了很多事，這過程中，想說還是要辦一下亞洲的巡迴，以前都是辦粉絲見面會，但我想要尋找我的歌手定位，所以今天用演唱會的方式跟大家見面。」
李昇基也說想要發行中文歌，有機會的話想幫國片演唱主題曲，「我會努力的！」今晚演出，他總計帶來《走少年路》、《風》、《逆轉》、《顯而易見的男人》、《就那樣所有一切》、《森林》、《別忘了，記住，別遲到》、《像花一樣》、《我想我是瘋了》、《Human table,渴望又怨恨》、《刪除》、《安可》等歌，最後以《是我的女人》為演出畫上圓滿句點。