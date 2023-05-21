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李昇基來台灣訴苦：我發生很多事！娶了李多寅　感謝台妹不離不棄

▲李昇基2023台北演唱會。（圖／記者嚴俊強攝）
▲李昇基2023台北演唱會。（圖／記者嚴俊強攝）

記者陳雅蘭/台北報導

韓星李昇基相隔4年，今（21日）在TICC舉辦演唱會，總計2000名粉絲共襄盛舉。演出原定6點30分開場，卻因現場硬體設備的關係，活動延遲至6點45分開場，李昇基出場先是鞠躬，隨後以《走少年路》做開場，表演完後他主動提及去年底至今發生的事情，「過去半年，在我身邊發生了很多事」，為了開啟人生第二篇章，才決定舉辦演唱會。

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▲李昇基台北演唱會。（圖／記者嚴俊強攝）
▲李昇基睽違4年再來台。（圖／記者嚴俊強攝）
李昇基演唱完後，先用中文說：「大家好，太漂亮（指現場），好久不見，我是李昇基，我來台北很開心，我想你們了！你們想我了嗎？謝謝謝謝！」隨後表示等了4年終於來到台灣，台下粉絲大喊「不要走」，李昇基感激回應：「我會常來的！」

他很感謝今晚到場的2000名粉絲，李昇基表示：「再一次感謝有這麼多粉絲到現場，我好像暌違4年，1234，4年才來台，不過來台灣之前，我有想說要說好中文，我以前高中的時候，第二外語選了中文，想說高中學過，所以有想起來，我現在打算回韓國之後，要把中文的書拿出來，好好的學中文。」

李昇基去年11月發生音源收益100億韓元被前東家「Hook Entertainment」私吞，之後宣布要娶被冠名「詐欺犯女兒」的李多寅，形象一落千丈，但他無所畏懼力挺護妻，甚至槓上韓媒，他說：「這一次我重新開啟我的歌手第二幕！過去半年，在我身邊發生了很多事，這過程中，想說還是要辦一下亞洲的巡迴，以前都是辦粉絲見面會，但我想要尋找我的歌手定位，所以今天用演唱會的方式跟大家見面。」

李昇基也說想要發行中文歌，有機會的話想幫國片演唱主題曲，「我會努力的！」今晚演出，他總計帶來《走少年路》、《風》、《逆轉》、《顯而易見的男人》、《就那樣所有一切》、《森林》、《別忘了，記住，別遲到》、《像花一樣》、《我想我是瘋了》、《Human table,渴望又怨恨》、《刪除》、《安可》等歌，最後以《是我的女人》為演出畫上圓滿句點。

▲李昇基。（圖／記者嚴俊強攝）
▲李昇基提到他半年內發生不少事，要重啟歌手身分。（圖／記者嚴俊強攝）

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