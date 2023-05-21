柯文哲520宣示　林富男：政策明確有具體行動步驟

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柯文哲強調「財政紀律」和「數位轉型」計劃，體現他有想到台灣長遠發展，政府必須用專業知識為基礎並重視政策實質成效。至於，能源政策主張，包括延長現有核電廠使用年限和穩定發展再生能源。國土要重規劃，全面健檢水資源，讓台灣遠離水旱災。林富男表示，這部份則揭示出他對台灣能源問題有深度了解，並具有解決方法。
在教育方面，柯文哲要制度性調整，來提升學生全球競爭力。主張重建技職體系的價值，林富男指出，這也反映了他對於教育多元化理解和尊重。同時，柯文哲也強調建立友善生養職場環境，以解決少子化，同時舖陳長有所養平台。在居住正義上，他擬以多元方式保障居住人權，林富男則認為，這一政策亦顯現出他具有社會公義意識。
在政治文化方面，林富男強調，柯文哲主張「聯合政府」和「召開國是會議」，顯然是要尋求超越黨派具備合作共識，以解決台灣長期面對政治內耗問題。這部分也給「台灣人」一個新定義，就是生活在這裡，認同這裡，就是台灣人，這可以解決很多我們內部很多問題。
同時，柯文哲在兩岸關係認為，立場顯得相當務實且謹慎。希望恢復與對岸溝通管道，並以「五個互相」為原則，期待在對等、尊嚴條件下，促進兩岸和平。林富男認為，柯文哲明白揭示出台灣應該是一個團結和諧的國家；不該是分裂鬥爭的國家。台灣應該是中美溝通的橋樑，不應該是中美對抗的棋子。
至於柯文哲昨天所發表競選宣言充滿核心議題，如經濟財政、能源、教育、居住正義、國土規劃、司法改革和兩岸關係等。林富男指出，整體政策方向皆瞄準長期穩定發展和國家永續發展，而非追求短期利益。
「不要忽視柯文哲的毅力！」。林富男也舉柯文哲8年市長任內每天早上7點半準時開晨會；他敢騎腳踏車「一日雙塔」全程520公里超過28小時。林富男相信柯文哲承諾後的堅韌毅力，會用在政治文化改革上。
對於這次柯文哲用「KP」keep promise白話講「敢說敢做敢當」作為競選Logo，林富男也明確提醒大家，柯文哲已經表明他對人民的承諾「社會和諧、政黨和解、兩岸和平」一定說得到做得到。
柯文哲在宣言中柯文哲又承諾願意在當選總統後，依據憲法規定到立法院進行國情報告、建立責任政治，解決總統有權無責的亂象。林富男則肯定的說，這種強調政治團結和責任政治的思路，對於台灣政壇現況會具有一定療效。
林富男也表明，這份競選宣言雖然看似全面且理性，但是如何在現實環境施行過程中，克服各種困難和阻力，如資源分配、利益調整和法律制約等，將是柯文哲一大挑戰。
最後，柯文哲所提的「聯合政府」理念是否能在台灣政黨惡鬥中落實執行，及他要如何平衡國內外壓力，並在保障台灣主權及人民既有的「民主自由人權」與確保「兩岸和平」之間找到最佳路徑，林富男覺得這將是他要當領袖重要的考驗。