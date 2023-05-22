旭集、饗饗總訂不到位！饕客怒曬「黃牛氾濫」證據 官方早出招了
Buffet吃到飽餐廳在近年來越來越多，可見台灣群眾對於這種用餐模式的喜愛程度有多高。其中「旭集」、「饗饗」更是長期一位難求的品牌，網路預約總是被秒殺、電話訂位也很難打通。昨（21）日就有饕客看到黃牛在網路社團中轉賣位置而憤怒不已，但其實官方早已出招，在不久後，轉賣的黃牛數量有望銳減。
記者潘毅/綜合報導
昨（21）日有民眾在臉書社團《爆怨公社》上發文，在住家地區的社團中，看到有黃牛轉賣「旭集」、「饗饗」兩間Buffet餐廳的訂位，信義店、微風店、新莊店都在守備範圍，6人、4人的方案還應具全，黃牛更聲稱「不用訂金、低轉讓費，一人只要50元起」。
看完該則貼文後，也讓原PO感嘆「難怪這麼難訂，支持訂位要付定金啦，到底怎麼會有這種光明正大收轉讓費的」；不少饕客也紛紛搖頭「就是有這種人，搶了想吃人的位子」、「我的餐券都快持滿一年了！永遠訂不到位」、「建議實名制，取消太多次，以後禁止往來即可」。
其實針對黃牛訂位轉賣的氾濫情況，饗賓集團旗下「旭集」、「饗饗」兩大熱門Buffet餐廳也早已出招，在今年4月28日時，兩間餐廳皆發出公告，自6月1日後訂位採預付定金制，每人用餐預收定金NT$500(含0-12歲兒童)。且在去年10月，官方早祭出啟動人機驗證以雙重確認會員身分、每組會員帳號每月於饗饗、旭集各可訂位五筆的政策，重重關卡，全為了遏止黃牛炒賣訂位之歪風，讓真正想品嘗的民眾能順利訂到位置。