飛龍瀑布山難3人仍失聯！刑事責任歸屬何在 屏檢：1原則為優先
一行10人溪降團在5月20日前往屏東縣霧台鄉飛龍瀑布溯溪，不料卻因山區暴雨而溪水暴漲，有5人遭山洪沖走釀成2死3失聯悲劇，另5人平安獲救，並於今（21）天上午7點由台東空勤直升機協助吊掛至台東豐年機場後，但尚未至警局作筆錄；對此，屏東地檢指出，目前以搜救優先，事後將釐清有無負責之人，全案尚待調查有無刑事責任；至於失聯3人，屏東消防局將在明日早上5點半再次前往搜救。
記者林莞茜／綜合報導
1屏東縣消防局於20日16時許接獲通報，由一行10人溪降團因山洪受困，第一時間即出動救難隊伍援救到夜間11時，但後山區危險暫時撤回前進指揮所；21日清晨5點半再次展開搜救，並出動空拍機掌握5名受困者位置，台東空勤隊直升機也在7點42分抵達現場，在8點19分先成功吊掛救援1名男性受困者，送往台東救治。因直昇機油料不足，轉往豐年機場加油後，再度起飛，10點半抵達霧台二度救援，再成功救出2男2女受困者，送往台東。
屏東霧台鄉飛龍瀑布20日驚傳溯溪意外，雖有5人平安獲救，但也造成2死3失聯悲劇，據悉，5名生還者至今尚未至警局製作筆錄，對此，屏東地檢指出，目前以搜救優先，事後將釐清有無負責之人，全案尚待調查有無刑事責任；屏東消防局則稱，因天色昏暗，搜救人員已陸續撤退，預計22日早上5點半再前往搜救。
針對此事，屏東地檢署稱現階段搜救優先，後續將由檢察官調查及釐清相關責任問題，至於有無刑事責任，也需釐清事實經過後才能定論，現在都言之過早；而失聯三人的搜救任務，將待明日5點30分再次出發，搜救人員已撤退至前進指揮所。