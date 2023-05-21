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iKON小巨蛋唱《Love Scenario》麥克風消音！工作人員嚇瘋跳樓梯

▲iKON四度來台，今第二次站在台北小巨蛋舞台，並表演6億神曲《Love Scenario》、《BLING BLING》、《DUMB & DUMBER》等夯曲。（圖／寬宏藝術）
▲iKON四度來台，今第二次站在台北小巨蛋舞台，並表演6億神曲《Love Scenario》、《BLING BLING》、《DUMB & DUMBER》等夯曲。（圖／寬宏藝術）

記者陳雅蘭/台北報導

韓團iKON四度來台，今（21日）二度站上台北小巨蛋舉辦演唱會，但唱到6億神曲《Love Scenario》時，現場音響設備故障，成員金振煥、宋允亨、BOBBY、金東赫、具俊會、鄭粲右6人的麥克風全壞，場面嚇壞站在高台的韓方工作人員，他們立即奔跑跳下樓梯衝至前台檢查，好在全場歌迷神救援，跟藝人大合唱《Love Scenario》，清唱效果極好，令BOBBY、金東赫大力稱讚：「這LIVE唱得太好了！」

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iKON的「Take Off」世界巡迴演唱會首站選在台灣，今晚二度登上台北小巨的舞台，成員具俊會繼2018年口誤把台灣粉絲講成「中國粉絲」後；今大家有備而來，努力用中文與全場歌迷互動，金振煥說：「你們開心嗎？謝謝，我們也很開心！」大家也發現台下歌迷準備的黃色氣球搭配手機燈的應援，開心溢於言表，金振煥也說：「這次世界巡迴第一站是台北！」令全場千名歌迷熱烈掌聲、尖叫聲不斷。

成員唱完《BLING BLING》後，突然聊到人格特質，BOBBY開玩笑表示：「我的是SEXY！」隨後擺出性感姿勢，他問大家：「誰也是SEXY？」並稱讚台灣歌迷漂亮；宋允亨就說：「我的是BODY！」說完立刻秀結實腹肌，再獲全場滿堂彩。

大家使出渾身解數，金振煥表示：「大家一起唱好嗎？我的中文很好！我為了大家準備了一些中文！」BOBBY更即興演唱一小段中文版的出道曲《MY TYPE》，結果在大合唱周華健的《朋友》，全場齊喊歌詞「朋友一生一起走」，畫面相當壯觀。

iKON準備表演6億神曲《Love Scenario》，結果唱到一半「被消音」，才發現現場音響設備故障，成員的麥克風沒聲音，媒體區的韓方工作人員見狀嚇壞，用百米速度跳下高台樓梯衝向前台，此時成員鄰危不亂高聲清唱，歌迷也齊力合唱，待設備恢復正常後，成員激動表示：「做得好！LIVE唱的很好！」BOBBY就說立即表演下一首，結果現場立刻響起《Love Scenario》旋律，他作勢生氣大喊：「不是這首！要下一首！」要求後台卡歌，笑翻全場。

針對設備出問題，主辦單位「寬宏藝術」表示是機器過熱導致設備當機，現場立即排除問題，好在藝人反應快，以全場大合唱的方式結束窘境。鄭粲右隨後也說：「雖然前面發生這樣的事，但我們後面有準備很多精彩舞台，還請粉絲要大聲尖叫！」他跟BOBBY還準備「寶貝抱一下」、「寶貝，抱抱」、「台北I LOVE YOU」等撩妹中文，誠意滿滿。

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