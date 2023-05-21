今日廣場》魏興民／台南人沒眼睛？侯友宜眼裡才沒人民

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筆者在這之前，每每見到侯友宜接受媒體採訪時，其回答千篇一律空泛不著邊際，又如同背稿機一般毫無感情可言，著實令人尷尬，如今在直播中沒稿可背就說出如此不尊重選民的言論，如此口無遮攔，更讓人懷疑侯友宜如何能勝任國家元首的重責大任。
筆者認為侯市長的政治路可能過於順遂，從陳水扁提拔其擔任最年輕的警政署長開始，到朱立倫一路提攜新北市的副市長、市長，更不費吹灰之力就成為國民黨的候選人。侯友宜這段誇張的發言，完完全全地展現其目中無人民的傲慢，很難想像在民主時代竟然會有一個政治人物說選民沒眼睛、沒福氣。更何況，國民黨數十年來無法在台南成為執政黨，不僅不自我反省不足之處，還反過來檢討人民沒眼睛、沒福氣，更看出了國民黨的傲慢與無知。
作為一個台南市民，黃偉哲市長的市政成績是有目共睹，例如台南失業率連續四年六都最低，南科及沙崙智慧綠能科學城帶動台南經濟蓬勃發展。此外，之前常被謝龍介等人掛在嘴邊批評，台南老人都沒有的健保補助一事，今年黃偉哲市長從善如流將啟動老人健保補助，相較於新北市的方案還有分全額及部分補助（每半年補助1662元），黃偉哲市長的方案（雖然有排富），但每月最高可補助826元，遠勝於新北市的方案，誰比較照顧我們的長輩馬上高下立判，不知道侯友宜跟謝龍介這些人哪來的自信說我們台南人沒眼睛、沒福氣。
過去，侯市長僅用一句「侯侯做代誌」就順利高票連任市長，沒想到第二任才開始，就不好好做代誌，學韓國瑜烙跑去選總統，不知道投給侯友宜的新北市民是情何以堪。不過，此時此刻對侯友宜來說，總統大位遠遠比新北市民感受重要。電影「陣頭」有一句話是這麼說的，心中若沒有神明，就不要去跳陣頭。同樣的道理，一句台南人沒眼睛、沒福氣，道出侯友宜心中沒有人民的傲慢想法，若心中沒有人民，那就請侯友宜不要選總統，趕快回去新北市「侯侯做代誌」。
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