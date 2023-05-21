遭指與詐騙集團不當往來 陳歐珀深夜宣布退選「誓死捍衛清白」
民進黨立委陳歐珀近日遭爆料與im.B詐騙集團主嫌曾國緯關係匪淺，對此陳歐珀今（21）日晚間發出退選聲明，重申自己絕無與詐騙集團掛勾，然而前立委黃國昌仍持續追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出2024宜蘭立委選舉，「清白無價，誓死捍衛。」
記者陳威叡／台北報導
陳歐珀說，連日來黃國昌不斷影射他涉及與詐騙集團有不當的往來，儘管自己已說明絕對沒有與詐騙集團掛勾，實是在完全不知情的情況下接受企業贊助。然而政治的追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出2024宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。
陳歐珀說，自己從政以來，秉持信念及理想，在民主聖地宜蘭日日耕耘基層，為台灣打拚，絕對沒有對不起從政之路上的前輩、支持者以及家人朋友。他對詐騙行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入此事，對社會、家人、支持者所造成的困擾，深感抱歉也深感愧疚。
陳歐珀說，退出此次選舉，捍衛清白的開始，因為政治是一時的，做人是一世的，他很感謝所有選擇相信自己的朋友，溫暖與友誼永不會忘記，強調自己是絕對禁得起檢驗，清白無價也將誓死捍衛，證明支持者沒有挺錯人，「我也沒有對不起從政的初衷及同志。」
陳歐珀說，雖然退出此次選舉，但這不減損他對宜蘭及台灣的愛，雖是一個沉重的決定，但卻是必要的決定。並感到抱歉，選擇用這樣的方式跟各外界報告。
陳歐珀說，自己比任何人都盼望真相很快水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，也呼籲相關人士都該配合檢調調查，讓所有受害者都能得到公平正義。