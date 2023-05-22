澤倫斯基訪廣島原爆資料館　見「死者人影」照感觸深

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兩人隨後在廣島國際會議場舉行會談，這是兩人繼岸田今年3月閃電訪問烏克蘭後再度舉行領袖會談。
會後兩人舉行國際記者會，澤倫斯基一開始表示，有人說他是閃電訪問廣島，其實他是接受G7輪值主席國日本首相岸田文雄邀請而出席峰會。
他表示，觀看原爆資料館內廣島遭原子彈轟炸後的慘狀，就彷彿是遭俄羅斯炸彈和大砲攻擊後變成一片廢墟的烏克蘭城鎮。他強調，人類的歷史絕對不能有戰爭。
澤倫斯基又說，他看到原爆資料館內有一張照片是原子彈爆炸後發出的熱波導致人瞬間被汽化，留下「死者人影」。他認為，俄羅斯總統蒲亭並非想統治烏克蘭人，而是想把烏克蘭人變成「死者人影」。
所謂「死者人影」是1945年8月6日美軍投擲的原子彈在廣島市中心上空炸開後，熱波將坐在住友銀行廣島支店入口前的人瞬間變成人影的痕跡。
有關烏克蘭東部要衝巴赫姆特（Bakhmut）的情勢，澤倫斯基表示，現在巴赫姆特和從照片看到的原爆後的廣島很類似，一片死寂，所有的建築物遭摧毀。想到廣島原爆後以及現在烏克蘭遭俄軍侵略後有很多孩童受難的情況，他很感嘆的問：「為何人可以對孩童做出那麼殘忍的事？」
他說，現在廣島已經重建了，自己夢想烏克蘭遭戰火侵襲的城鎮也能早日重建。如果廣島的昔日和今日能做一比較，他相信巴赫姆特有一天也能重建。
媒體問及美國要提供F-16戰機給烏克蘭一事，澤倫斯基說，他相信烏克蘭將從西方獲得F-16戰機，可避免俄軍對烏克蘭的全面入侵。
他表示，烏克蘭將擁有這些戰機，但他還不能說能獲得多少戰機。
俄羅斯方面聲稱，一天前已占領巴赫姆特。澤倫斯基被記者問及巴赫姆特是否遭俄軍占領一事時答說：「他們（俄軍）今天在巴赫姆特，但巴赫姆特目前沒有被俄軍占領。」
澤倫斯基表示，擊退俄羅斯，可遏止將來有國家會去侵略他國，要將俄羅斯變成「最後一個侵略國」才行。他夢想能戰勝俄羅斯以及和平的到來。
看到廣島的街上掛著烏克蘭的國旗，澤倫斯基表示，這象徵日本民眾對自由、生命以及烏克蘭人民的信賴。他很感謝日本首相岸田和日本國民的支援。
被日媒問及最希望日本協助什麼時，他回答說：「技術。」他認為日本的技術可協助烏克蘭災後重建。
澤倫斯基接受逾10名記者提問後，匆匆離開記者會，於晚間9時36分左右搭乘法國政府專機從廣島機場起飛離開日本。
日媒今晚報導，岸田今天與澤倫斯基會談時，允諾再供應約100輛自衛隊車輛以及3萬份緊急糧食等支援烏克蘭。（編輯：林治平）1120521