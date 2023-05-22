SBL冠軍賽／裕隆82：74勝台銀　喜迎隊史第6冠、斑霸奪FMVP

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易籃後臺銀打出一波15:7反擊，比分改寫成56：55，也是本場首度反超，但裕隆隨即靠著斑霸、菲爾斯、柯旻豪三人輪番攻勢再討回顏面，臺銀持續緊追，可惜最後幾波進攻遲遲攻不進籃框，裕隆就此帶走勝利。
「我來裕隆三年，等這座冠軍好久了。」裕隆總教練邱大宗說道，歷經第18屆裁定與台啤並列冠軍、第19屆台銀以例行賽第一封王，今年終於熬過疫情，捧起紮紮實實的金盃，而上一次裕隆以完整賽季奪冠已經要追溯到第7屆了。
今天開局就有菜鳥陳品銓打出好表現，連同斑霸、菲爾斯、柯旻豪、郭昭男等人都積極應戰，邱大宗感謝球員的努力與信任，他說：「一直都告訴球員，『冠軍』經過絕對不要錯過，要他們放下包袱、放開來打，謝謝他們相信我的訓練跟要求，這一座冠軍對球員來講很有意義，技術跟經驗會有很大提升。」
「這就是我們一直在等的冠軍，很難用言語形容我的心情，而這座MVP要歸功給我的隊友、我的兄弟夏普。」獲選為冠軍賽MVP的斑霸賽後坦言，在夏普受傷後，自己心情盪到谷底，但他明白自己有責任要扛起球隊，他說：「他受傷之後跟我講很多，教我很多場上的事情，也激勵我讓我更強大。」五場系列戰打完，斑霸繳出18.2分、15.8籃板、2.4助攻、2阻攻、1.2抄截的全面數據，冠軍賽MVP當之無愧。
「季初調整很好，到季後賽前突然受傷，一直擔心腳不會好。」拿下年度MVP的柯旻豪，例行賽場均可得10.4分、3.9籃板、5.4助攻，穩定表現讓教練邱大宗直呼是「靈魂組織後衛」，但例行賽最後階段左腳踝韌帶撕裂，冠軍賽第一戰還未痊癒就復出，他坦言，系列戰前幾場打得起起伏伏，是隊長及隊友不斷鼓勵進攻，才能放開來打，「經過受傷，又打五戰，這一冠會記在心裡很久。」