NBA季後賽／老八熱火2連勝、塞爾提克背水一戰　上演防守大戰?

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中華民國運動賽事分析師協會資深分析師子乃花認為，賽前很難想像塞爾提克會在主場吞二連敗，且在最多領先達12分下，最終還是讓自己陷入了最大的困境，看純傳統數據可以發現，雙方各數據上其實相去不遠，差異最大的還是在外線的命中率上，塞爾提克兩場比賽外線平均出手次數要比對手多3.5次下，卻少進2.5球，31.3%的命中率導致球隊陷入這樣的困境。
本場比賽塞爾提克能否反彈，除非Jaylen Brown能一掃近期頹勢跳出，不然塞爾提克"可能只剩下跟對手打比分不算高的焦土戰"，子乃花也列出塞爾提克分數難打高的幾點考量：
1. 塞爾提克如果手風順拉出優勢，近期也很快還回去，這個關鍵在面對對手加強防守對位輪轉下綠軍很容易出現惡性循環，領先→放慢節奏拖垮自己輪轉→丟給球星→塔圖姆單打受限的傳球質量不足以幫助球隊甚至失誤，換言之這個惡性循環將持續限制塞爾打出整場順風，得分就難上攀。
2. 如果比分落後或膠著呢...答案是也不行！ 塞爾提克兩戰在決勝時刻(Clutch Time)的表現實在糟糕，兩場比賽決勝時刻完全沒有三分進球外，總體命中率只有11%，甚至有2.5次的失誤來自此時刻，布朗跳不出+只剩下買犯規，在季後賽裁判決勝期會有更寬容的肢體標準下，綠軍自然困苦；至於較大落後，那其實也就代表得分不會高了。
3. 最後，熱火其實在防守上也真的足夠出色，兩戰平均19.5的外線出手干擾甚至好過塞爾提克的16.5次，已經很習慣用外線去擊敗對手的綠軍，只能越打越悶，另外空黨外線命中率不到35%這點更只能怪自己。
至於熱火方面，球隊得分上的"穩定裝置"在大量積極的掩護助攻，這讓熱火平均一場比賽能多得36分，大程度的去抵銷綠軍單防、輪轉都優異的點，不過本場比賽來到關鍵G3，塞爾提克的防守專注力只會往上走，進攻天賦有限的熱火雖然場場有人跳出，但得分要反上攀的可能性是比較低的，那麼綜合來看，本場比賽熱火要面臨對手更專注的壓迫、撲防；塞爾提克則有很多自己的進攻盲點難以解決下，本系列戰雙方得分可能要"逐場向下"，G3看好會是小分過盤。📌台灣運彩網路投注點此
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