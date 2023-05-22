不是雞胸肉的錯！「超商浩克」疑求婚遭拒崩潰　女友IG被出征

痛毆超商浩克「警察慘遭法辦」！網抓出影片關鍵：挺不下去

▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）
▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

桃園日前傳出一起男子大鬧超商的事件，當下遭到員警拿警棍狂毆12下，打到頭破血流，不過就在犯案原因都尚未釐清之前，執勤的員警已經被記過且移送法辦，讓外界感到相當傻眼，形成兩派論點戰翻，有網友舉例過去殺警案的案例，表示「難道台灣人就是要一直今日公祭，明日忘記嗎」？引發不同觀點的激烈爭辯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧此次案件，28歲的朱男20日上午前往桃園中壢的一家超商，沒想到在店內亂砸東西，店員嚇到報警，員警獲報到場後，與朱男一連串的攻防也被攻擊，一人臉部擦挫傷、還有輕微腦震盪，後來朱男坐在超商門口階梯鬼吼鬼叫，員警便持棍狂毆12下，最後才將人上銬帶回警局，但朱男的頭部已經鮮血直流。

▲「浩克」大鬧超商，員警以警棍連擊制伏，遭疑執法過當，網路正反兩派激辯。（圖／翻攝「社會事新聞影音群組」）
▲「浩克」大鬧超商，員警以警棍連擊制伏，遭疑執法過當，網路正反兩派激辯。（圖／翻攝「社會事新聞影音群組」）
對此，桃園市警中壢分局出面回應，由於朱男孩是持續咆哮、挑釁，才導致王姓員警失控、進而發生警棍痛毆的事件，王姓員警已被記過2次，所長記過1次、分局長申誡2次，王姓警員也依照傷害罪移送法辦。

就有網友在「Dcard」發文表示「好像很多人都認為浩克坐下，就已經沒有威脅了？員警可以輕鬆直接上銬？你們是沒看影片嗎？當時浩克還有意圖站起來逼近兩位員警，這叫沒有威脅？ 考量到他的身體素質、以及前面被1打2的慘況， 我認為浩克要趴下手放背後，這才叫沒威脅！當然我也不否認，在浩克已經整個捲縮在地面上時，員警還繼續打，是有點過分了， 我認為頂多記個過或扣薪就好，員警不該被移送法辦」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「台灣人就愛今日公祭明日忘記，說跟殺警案不同的，那是因為面臨威脅的不是你們，一堆鍵盤警察真的可悲」、「警察真的是冒著生命危險面對浩克，用警棍壓制不行，難道要赤手空拳跟浩克嗎....看看那個身材差距」不過也有人表示「一開始打我覺得還有，但他趴在地上喊好痛都抱頭了，還繼續打真的挺不下去」「我看他被打到躺在地上，雙手抱頭一樣繼續被打啊，這樣沒有執法過當？」、「其實一開始打我覺得還好，後面他都雙手抱頭躺地上了，那幾下在打啥意思的，被送辦剛好而已」。

▲「超商浩克」情緒失控吼叫、襲警之際，店員不顧安危擦身而過，只為阻止民眾拍攝。（圖／翻攝畫面）
▲「超商浩克」情緒失控吼叫，遭到警方持棍棒痛毆。（圖／翻攝畫面）
也有網友看完影片認為不管是否執法過當，直接點破「台灣警界生態」，「在台灣當警察根本可悲，正確執法警察自己受傷搞不好還會死，消極執法被說警察沒路用，過度執法就記過吃官司，警察就是個不管怎做都划不來的屎缺，警察也只有兩個時候人民會關注，一個是殉職、一個是過度執法，我就請問誰平常在讚揚警察破案？想想也真的是挺可悲的」。

「超商浩克」疑求婚遭拒失控？女友親自發聲回應了：一切都是傳言

警棍狂敲超商浩克！中壢警慘遭懲處　學長石明謹給「3良心建議」

別當下一個「超商浩克」！3狀況是失控前兆　醫示警：很難不復發

不是雞胸肉的錯！「超商浩克」疑求婚遭拒崩潰　女友IG被出征

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀