痛毆超商浩克「警察慘遭法辦」！網抓出影片關鍵：挺不下去

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對此，桃園市警中壢分局出面回應，由於朱男孩是持續咆哮、挑釁，才導致王姓員警失控、進而發生警棍痛毆的事件，王姓員警已被記過2次，所長記過1次、分局長申誡2次，王姓警員也依照傷害罪移送法辦。
就有網友在「Dcard」發文表示「好像很多人都認為浩克坐下，就已經沒有威脅了？員警可以輕鬆直接上銬？你們是沒看影片嗎？當時浩克還有意圖站起來逼近兩位員警，這叫沒有威脅？ 考量到他的身體素質、以及前面被1打2的慘況， 我認為浩克要趴下手放背後，這才叫沒威脅！當然我也不否認，在浩克已經整個捲縮在地面上時，員警還繼續打，是有點過分了， 我認為頂多記個過或扣薪就好，員警不該被移送法辦」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「台灣人就愛今日公祭明日忘記，說跟殺警案不同的，那是因為面臨威脅的不是你們，一堆鍵盤警察真的可悲」、「警察真的是冒著生命危險面對浩克，用警棍壓制不行，難道要赤手空拳跟浩克嗎....看看那個身材差距」不過也有人表示「一開始打我覺得還有，但他趴在地上喊好痛都抱頭了，還繼續打真的挺不下去」、「我看他被打到躺在地上，雙手抱頭一樣繼續被打啊，這樣沒有執法過當？」、「其實一開始打我覺得還好，後面他都雙手抱頭躺地上了，那幾下在打啥意思的，被送辦剛好而已」。
也有網友看完影片認為不管是否執法過當，直接點破「台灣警界生態」，「在台灣當警察根本可悲，正確執法警察自己受傷搞不好還會死，消極執法被說警察沒路用，過度執法就記過吃官司，警察就是個不管怎做都划不來的屎缺，警察也只有兩個時候人民會關注，一個是殉職、一個是過度執法，我就請問誰平常在讚揚警察破案？想想也真的是挺可悲的」。