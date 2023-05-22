「超商浩克」遭警棍痛擊！律師批員警是暴徒 影片拍攝者還原現場
桃園市20日有一名壯碩如「浩克」的朱姓男子因為雞胸肉在超商鬧事，前來處理的兩名員警慘遭毆打，而在另一段影片中能看到，後續朱男被壓制後，掛彩的員警疑似執法過當，使用鋼製警棍痛擊打朱男背部、頸部，使得網友開始對警察的行為產生質疑，律師呂秋遠對此也發表自己的看法，而一名自稱是影片拍攝者的人則現身留言區，還原當時的真正情況。
記者李惠婷/綜合報導
呂秋遠於臉書發文，表示當時朱男坐在超商門口，已無反抗意圖及能力，可警方仍用警棍毆打12下，他直批「這不是執法過當，他沒有在執法，他在利用警察的身份，發洩他的憤怒，毆打一個手無寸鐵的人」，更認為當這名警察舉起警棍連續毆打坐在地上的人時「沒有資格稱為警察，他只是另一個暴徒」。不少網友表示「警察只是被挑釁到情緒失控而已」，呂秋遠回覆「那麼，但願情緒失控的警察，永遠不會看到你情緒失控的樣子」。
該篇貼文引起熱烈回應，許多人都在留言區闡述自己的意見，其中一名自稱影片拍攝者的人用文字還原現場，指出「我清楚看見警察沒有打擊頭部，而是打擊身體大面積部分，而且警棍早在前幾下打身體就斷掉，並不是打頭斷的，有可能是在攻擊者移動時不慎打到頭部。而且打擊當時並未上銬，攻擊者大喊完一聲我要吃藥才精神恍惚坐在店門口。警察在店內已經輪番被他攻擊頭部及眼部，待他在外時警察才趁其不注意過去補噴辣椒水及敲擊」。
針對此事件，中壢警分局表示動手警員究責部份除依法送辦外，執行職務過當的行為核予記過二次，該所所長記過一次，分局長申誡二次。