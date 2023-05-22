「超商浩克」曾是特戰傘兵！訪談形象陽光、專業 自曝健身起因
桃園市20日有一名壯碩如「浩克」的朱姓男子因為雞胸肉在超商鬧事，前來處理的兩名員警慘遭毆打，後續朱男被壓制後，掛彩的員警疑似執法過當，使用鋼製警棍痛擊打朱男背部、頸部，使得網上出現激烈論戰。事情發酵後，有人發現朱男曾上過YouTuber「營養健身葛格Peeta」的節目，在訪談中他談吐得宜、言之有物，大方分享自己為何鍾情於健身的契機，網友們看後相當感嘆。
記者李惠婷/綜合報導
據Peeta在2022年8月所發布的影片中，朱男透露自己是位退役的陸軍特戰傘兵，並大方分享日常健身菜單及秀出多項在健美圈奪得的佳績，而之所以會開始接觸健身，朱男表示因為高中時期曾遭到同學霸凌，於是決心用健身的方式鍛鍊並保護自己，也因此簽入最硬的志願役單位。
該則影片被挖出後，眾人看完非常感嘆「好險朱男有拍這個影片，看得出來平時是專業且陽光的，不知道經歷了什麼才會變那樣」、「單看訓練內容確實很有料也見解獨特，以後好好改善自己心理狀態」、「看這部影片他的談吐都蠻正常的，沒想到因為雞胸肉還是感情因素在超商暴走，除了健身，心理健康也很重要，建議他去掛精神科看看心理出了什麼問題」、「他是我在軍中認識的好朋友，獲獎無數，博學多聞，溫文儒雅，更曾是我們單位的模範，看了今天的新聞真的很難過.....」。
針對此事件，中壢警分局表示動手警員究責部份除依法送辦外，執行職務過當的行為核予記過二次，該所所長記過一次，分局長申誡二次；而朱男真正在超商情緒失控鬧事的原因則待釐清。