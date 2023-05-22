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巴赫姆特爭奪戰！瓦格納傭兵團搶主權　分析點出4原因

▲俄烏兩軍在烏東的巴赫姆特激戰多時。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏兩軍在烏東的巴赫姆特激戰多時。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄烏兩軍近幾個月於烏東戰略要地巴赫姆特（Bakhmut）血戰，互相爭奪該城市控制權，雖然烏克蘭總統辦公室否認巴赫姆特已失守的消息，但當地情況確實不太樂觀。有外媒分析點出，俄羅斯傭兵集團「瓦格納」（Wagner ）聲稱已奪下巴赫姆特，可能是出於幾點考量。

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一、跳板作用

根據《路透社》報導，巴赫姆特算是地區運輸和物流中心，儘管美國和北約都試圖淡化巴赫姆特的重要性，但若巴赫姆特真的落入俄國之手，那俄軍大砲將更容易進入頓涅茨克（Donetsk）地區另外2個更大的城市-克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯洛維揚斯克（Sloviansk ），讓俄羅斯離「解放頓涅茨克人民」的目標更近。

二、殺戮之地

爭奪巴赫穆特對於烏克蘭大規模反攻前，摧毀和分散敵方力量一事有特殊意義，所以俄烏互稱對方在當地死傷慘重，儘管《路透社》無法核實戰場上真實的傷亡數字，但據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）所言，「巴赫穆特堡壘」被視為烏克蘭反抗的象徵，而烏軍正在讓俄軍流血，並牽制了俄軍一些最好的部隊。

三、心理鼓舞

巴赫穆特若真的落入俄軍之手，將是俄羅斯自去年7月以來的首次重大佔領，也是在一連串失敗後，能鼓舞士氣的重要勝利，並削弱烏克蘭的士氣。

有專家認為，守住這座城市，有助於烏克蘭持續獲得來自西方國家的支持，澤倫斯基去年年底訪問時美國國會時，還曾送出一面由巴赫姆特守衛士兵簽名的戰旗，並透露他擔心若俄軍在巴赫穆特勝利，恐會引發國際社會施壓烏克蘭，盡快付代價求和的呼聲，但他並不想這麼做。

四、瓦格納的勝利？

報導提到，佔領巴赫姆特可能對瓦格納及其創辦人普里戈津（Prigozhin）起到振奮作用，這位受西方制裁的61歲男子，一直試圖將戰場上的成功轉化為政治影響力。

雖然有越來越多的證據表明，克里姆林宮正在遏制他獲得太多政治影響力，但瓦格納確實在突擊部隊發揮重要作用。

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