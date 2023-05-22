超商浩克案！員警狂扁遭質疑「執法過當」 警政署回應了
本月20日，28歲朱姓健美教練，於桃園市中壢區某超商情緒失控，不但砸毀店內物品，甚至毆打趕抵的2名員警，遭警方噴辣椒水、持警棍反擊，不過當時朱男已無抵抗能力，員警行為被質疑執法過當，桃園市警局除了祭出懲處之外，員警還被依傷害罪嫌移送。對此，警政署表示，員警除確保執勤安全，也應符合法治及尊重人權價值，將持續透過教育訓練，強化執勤態度與技巧。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時員警接獲報案，隨即抵達現場，當時朱男情緒失控，先徒手毆打2名在場員警，導致其中1名員警輕微腦震盪，另一人也滿臉是傷。但引起爭議的點在於，之後朱男已無抵抗能力，倒臥超商外階梯，員警依舊持警棍反擊，朱男頓時滿臉鮮血，過程遭拍下PO網，引發社會輿論。
事件發生後，桃園市警局隨即召開會議，懲處持棍員警記過2次，中壢派出所長記過1次，中壢警分局長申誡2次，並追究相關責任。警政署表示，警方為保護被害店家及在場民眾安全，確有使用警械的合理動機，惟如使用警械事由不存在時，即應停止警械使用，執勤過程應兼顧安全、必要性及比例原則。
而員警執法爭議部分，已由桃園市警局調查依權責予以行政處分，並函請地檢署偵辦。警政署強調，警察執法除要確保執勤安全，也應符合法治要求及尊重人權價值，將持續透過各種講習、教育訓練，強化員警執勤態度與技巧，兼顧維護社會治安與保障基本人權。
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