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MLB／大谷翔平復活！6局狂飆9K　天使4:2逆轉擊敗雙城

▲天使隊二刀流好手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊二刀流好手大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

天使隊今（22）日再度迎戰雙城，推出日籍二刀流好手大谷翔平先發投打出賽，結果他擔任投手6.1局失1分，狂飆9次三振，無關勝敗，壓制力不錯，打者部分3打數1安打，終場天使以4:2逆轉勝，天使明天開始將與紅襪進行三連戰。

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大谷前一天才開轟，手感正好，而他今天找回手感，日本媒體以《復活》來形容他的好表現，雖然是下午的賽事，但大谷似乎有備而來，首局雖然對Joey Gallo投出保送，但他之後就可以順利解決打者。

3局一樣又對Joey Gallo投出保送，但卻被Carlos Correa擊出右外野適時安打失分，還好天使4局 Gio Urshela敲出追平高飛犧牲打，大谷接下來都順利過關，5局開始發威，直到6局狂飆4三振，主投6局被打2安打，1失分，9次三振無關勝敗，最快飆出99英里（約160公里）火球。

大谷也找回身手，連續4場挨轟的紀錄也終止，比起上次先發被打3轟失5分，卻是肩頸僵硬，讓他大量失分的金鶯之戰，真的完全復活。

打擊部分，大谷在首打席1出局一壘有人局面，面對雙城先發Pablo López，他去年才被馬林魚交易到雙城，內角直球被大谷敲出中外野安打，第2打席大谷擊出一壘方向滾地球出局，5局兩隊1:1平手，2人出局，二壘有人局面，大谷卻被敬遠上壘，之後Hunter Renfroe被三振出局，無法超前比數。

大谷7局再度上場打擊，跟第三任投手José De León對決，結果大谷敲出二壘滾地球出局，這也是大谷本季第10度的二刀流先發。


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