超商浩客傳求婚失敗才暴走？女方IG「16字動態」藏玄機
桃園一名朱姓職業健美選手，（20）日因情緒失控，赤裸上身在超商變身，將到場員警打到腦震盪，最後員警轉守為攻，拿出辣椒水跟警棍狂毆12下，雖然最後成功制伏嫌犯，但是執勤員警卻被火速懲處還移送法辦。而一開始先傳他因買不到雞胸肉才暴走，後又有爆料指出他是因為求婚失敗才失控。對此，女方IG雖然回覆一切都是傳言，但接連的幾則動態卻是有點玄機。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧此次案件，「浩克」朱男5月20日當天情緒大失控，在桃園中壢一間超商內大鬧，兩名員警獲報到場處理，卻遭朱男動手攻擊，由於朱男過去是特戰傘兵，又是健美選手，員警費了好大功夫才制伏他，不過在上銬前，員警先是對朱男噴辣椒水後，又用警棍狂毆12下，延伸執法過當的爭議，目前浩克本人都尚未發聲，而出勤的員警則是被記過2次，並且移送法辦。
對於朱男為何會在超商暴走，原因無人知曉，網路上謠傳是因為他買不到「黑胡椒雞胸肉」所以暴怒，後來也有身邊友人爆料是因為向交往三年多的女友求婚，結果失敗後心情相當鬱卒。對於傳言，女方也在IG做出回應「一切都是傳言，沒有求婚也沒有拒婚，剩下的感情狀況不便再回答，謠言止於智者，不清楚真相請不要以訛傳訛，只會造成更多受害者」。
然而，雖然女方指出「剩下的感情狀況不便再回答」，但在聲明之後一連發了三則動態，其中一則自己在健身的照片寫下「我不用自己盡快好起來沒關係吧？」隨後下一則就是轉發短影音，影片內容旁白說著「還在等他嗎？其實你知道的，你等不到他」等等都是有關感情的動態。不過在朱男以及女友的IG自介當中，都還是有標記兩人帳號並且寫下「MY LOVE」的字樣，兩人感情是否生變，粉絲們霧裡看花。