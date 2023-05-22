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最美咖啡店「奎士」單日賣千杯！攜手王鵬傑推手工曲奇餅沾奶泡

▲被譽為台北最美咖啡廳的奎士咖啡，攜手世界冠軍王鵬傑推出頂級手工曲奇餅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲被譽為台北最美咖啡廳的奎士咖啡，攜手世界冠軍王鵬傑推出頂級手工曲奇餅。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

被譽為台北最美咖啡廳的「奎士咖啡」，攜手世界冠軍王鵬傑推出「頂級手工曲奇餅禮盒」，使用紐西蘭100%古法桶製的頂級「金桶奶油」 ，搭配喜馬拉雅山玫瑰鹽，希望打造最純真味道的「生餅乾」，創新吃法搭配奎士咖啡經典深焙拿鐵、或黑糖牛奶現打奶泡，成為餅乾控的下午茶新選擇。而咖啡職人王策則在內湖開展「深澤直人 & VWI COFFEE HOUSE限時咖啡館」，帶來美味咖啡與美感傢俱的美好體驗。

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榮獲德國iF設計大獎，擁有台北最美咖啡廳美譽的「奎士咖啡」，開幕後旋即成為熱門打卡聖地，更曾創下單日賣出超過千杯咖啡佳績。今年奎士咖啡首度搶攻伴手禮市場，邀來曾獲有「烘焙界奧林匹克」之稱的「世界麵包大師賽 Masters de la Boulangerie」冠軍王鵬傑師傅，攜手打造「頂級手工曲奇餅禮盒」。

▲王鵬傑（圖右）還偷偷透露，正在研發奎士單品豆咖啡口味的曲奇餅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王鵬傑（圖右）還偷偷透露，正在研發奎士單品豆咖啡口味的曲奇餅。（圖／記者蕭涵云攝）
雙雙聯手推薦咖啡佐餅乾的西式茶點文化，頂級手工曲奇餅使用紐西蘭100%純天然的草飼乳源、搭配特殊桶製密封包裝的頂級「金桶奶油」，香氣獨特濃郁且含水量低，且不含防腐劑，製作糕餅的酥化程度高；王鵬傑透露，「這款曲奇想要呈現的是『小時候最純粹的味道』，如何製作出和別人不同的感受？」耗費他苦心，所幸如願打造擁有獨特奶香風味與酥鬆層次感的「生餅乾」。

▲奎士咖啡x王鵬傑的頂級手工曲奇，可是連世界冠軍師傅的莎士比亞烘焙坊都買不到，只在奎士咖啡四間直營門市與蝦皮官方旗艦店販售。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奎士咖啡x王鵬傑的頂級手工曲奇，一盒售價780元，可是連世界冠軍師傅的莎士比亞烘焙坊都買不到，只在奎士咖啡四間直營門市與蝦皮官方旗艦店販售。（圖／記者蕭涵云攝）
他還透露，「餅乾要好吃其實要夠甜，但又要不膩口，其實需要一點鹹度」，因此頂級手工曲奇餅還添加了「喜馬拉雅山玫瑰鹽」，比較不厚重、鹹味也不膩口。大家十分好奇，既然和咖啡品牌聯名，怎麼只有原味曲奇？王鵬傑坦言，的確正在研發奎士單品豆咖啡口味的曲奇餅，「但是單品豆風味變化和鮮度，如何控制在20天內都一樣美味」，是正在努力中的課題。

▲奎士咖啡推薦三款店內飲品搭配曲奇餅，各有不同風格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奎士咖啡推薦三款店內飲品搭配曲奇餅，各有不同風格。（圖／記者蕭涵云攝）
奎士咖啡推薦三款店內飲品作搭配，選用瓜地馬拉咖啡豆的經典深焙拿鐵，以濃郁風味搭配奶油曲奇餅滋味更平衡，尾韻還可以喝到咖啡煙燻與可可風味，是大人系下午茶推薦。或點用熱的黑糖牛奶，將曲奇餅沾取上頭以鮮乳坊新鮮現打的奶泡享用，適合螞蟻人嘗試。特別分享搭配現泡回甘的西非肯亞紅茶，一起吃竟然可以品嚐到奶茶風味。

▲被譽為台北最美咖啡廳的「奎士咖啡」，連平日午後也人潮不斷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奎士咖啡曾創下單日賣出超過千杯咖啡佳績。（圖／記者蕭涵云攝）
▲被譽為台北最美咖啡廳的「奎士咖啡」，連平日午後也人潮不斷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲被譽為台北最美咖啡廳的「奎士咖啡」，連平日午後也人潮不斷。（圖／記者蕭涵云攝）
而「VWI BY CHADWANG」則展開與忠泰集團的第二次合作，以深澤直人Without thought Cafe企劃，在內湖新富街與行善路交叉口，打造深澤直人 & VWI COFFEE HOUSE限時咖啡館。走進極簡空間，點上一杯由王策主導的VWI Coffee House手沖的咖啡，挑一張深澤直人的經典單椅作品坐下，透過玻璃帷幕飽覽大師對於空間的極簡思維，以及視野穿透戶外的沉靜和諧，感受時間的流動、卻擁有不受拘束的悠閒。

▲由台灣設計團隊「築內國際」操刀的「深澤直人 & VWI COFFEE HOUSE限時咖啡館」，結合玻璃、木地板與建築圓角設計，闡述深澤直人的工藝之美。（圖／翻攝自VWI by CHADWANG FB）
▲由台灣設計團隊「築內國際」操刀的「深澤直人 & VWI COFFEE HOUSE限時咖啡館」，結合玻璃、木地板與建築圓角設計，闡述深澤直人的工藝之美。（圖／翻攝自VWI by CHADWANG FB）
▲在這裡，你可以啜飲一杯王策主導的VWI Coffee House手沖咖啡，坐擁深澤直人的經典單椅。（圖／翻攝自VWI by CHADWANG FB）
▲在這裡，你可以啜飲一杯王策主導的VWI Coffee House手沖咖啡，坐擁深澤直人的經典單椅。（圖／翻攝自VWI by CHADWANG FB）

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