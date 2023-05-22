周杰倫健身教練遭疑是「超商浩克」 他首度發文回應了
20日桃園一名朱姓健身教練情緒失控大鬧超商，被警察用警棍爆打12下，兩人都移送法辦。朱姓男子因赤裸上身，加上壯碩的身材被網友稱為「台版浩克」，而周杰倫的御用健身教練「浩克爸爸」因名字、身材與朱姓男子相似，一度被網友誤認是該男子，他也在IG上首度發文回應了。
記者薛羽彤/綜合報導
朱姓男子20日在超商疑似買不到想要的商品，開始大吼大叫，將超商的商品都掃到地上，警方到場他還出拳攻擊刑警，並發出低沉怒吼聲，讓他被封為是「台版浩克」。而周杰倫的御用健身教練「浩克爸爸」也被網友灌爆社群，認為他就是該男子，對此他曬出去超商買咖啡照片笑回「很多人問我昨天有沒有去7-11」，還在限時動態曬出雞胸肉照片說：「我都吃這款」。
貼文一出，引來不少網友朝聖，紛紛回覆「拜託顏質差很多好嗎！這裏本尊帥很多」、「笑死，大家以為是你」、「快承認就是你」、「一開始看到新聞真的以為是你」、「快去買雞胸肉」、「好險咖啡沒有停賣」。
「浩克爸爸」（陳弘璟）過去曾是綜藝節目《大學生了沒》的一員，他因熱愛健身，雕塑出壯碩身材，後來當起健身教練，還成為天王周杰倫的御用教練，也曾上遍各大綜藝節目。前陣子「浩克爸爸」還自曝黑歷史，自己就是紅極一時廣告「控八控控」的主角，全身塗滿金粉的銅人男就是他。