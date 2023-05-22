瑪娃清晨變「中度颱風」！未來恐轉強颱 最新侵台機率曝光
中度颱風「瑪娃」（Mawar，馬來西亞命名，原意為玫瑰花）20日下午2時在菲律賓東方海面生成，目前在菲律賓東方海面上持續增強，今（22）日清晨已轉為「中度颱風」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，歐洲模式預測其侵襲台灣的最新機率為20%，不過未來5天距離台灣都還算遙遠，需要持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局最新資料顯示，中度颱風瑪娃目前位於鵝鑾鼻東南東方3300公里之海面，以每小時23公里的速度，向北北西方向進行，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風暴風半徑180公里。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，瑪娃颱風在菲律賓東方海面還會持續增強，未來不排除達強颱；預測會向北北西漸轉西北西方向移動，5天後與台灣都還有段不小距離。最新歐洲集模式模擬顯示，「瑪娃」未來10天有多達50條可能路徑，而在台灣陸地的機率，在「前24小時、前12小時及最新」的報告都有調整，分別為10%升至30%又降回20%，未來仍會持續大幅改變。
中央氣象局則指出，瑪娃颱風從生成後，未來幾天不只沒有受到陸地地形干擾，所處海面的海溫較高、垂直風切較小，因此增強的幅度相當穩定，在路徑上，瑪娃在往西北西移動時，若太平洋高壓較強、勢力範圍往西靠攏，颱風就會順著太平洋高壓邊緣跑，也會更往西接近台灣，增加威脅機率，本週五（5/26）會是相當關鍵的時間點。