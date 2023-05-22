一有好感就愛到底！盤點「暈船仔」6星座　冠軍全場公認是戀愛腦

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觀察網路上針對易暈船星座相關話題的討論，發現「雙魚座」被最多網友公認為是「戀愛腦」，不僅感情十分豐沛、且是無可救藥的浪漫主義者，不少雙魚座男女出面承認「雙魚男的我，真的蠻容易暈」、「雙魚真的是暈船王」。
不過也有人提出，雙魚座喜歡的是談戀愛的感覺和氛圍 ，表示「說雙魚很容易暈船沒錯，但暈的不一定是對象，有可能只是當下的戀愛氣氛 」；還有網友補充，雙魚座平時在感情中雖較為被動，不過一旦對一個人產生好感時便會「想方設法地試探你對他是什麼感覺」，其實心裡已經開始幻想和對方在一起之後的樣子了。
TOP 2 雙子座
而「雙子座」的討論聲量則位居第二，有網友就指出雙子座是十足的「感覺派」，一遇上自己有好感的人就會忍不住放電甚至暈船，然而這樣的感覺卻是「來得快去得也快」，造成不少人對雙子座有著「善變」的印象。
有網友便分享自己和雙子座相處的經驗，提到「雙子男超會搞曖昧」，但相處後發現對方似乎沒有真的想在一起，引來其他網友共鳴表示「雙子不只自己容易暈船，還很會讓別人暈」，紛紛表示雙子座的暈船常常只是三分鐘熱度，令人難以捉摸。
TOP 3 天蠍座
「天蠍座」被許多網友給予「敢愛敢恨」的評價，有網友點出「天蠍絕對不會浪費時間在沒興趣的人身上」，若一旦遇上好感對象便會毫不掩飾自己的喜歡，對此便有天蠍座的網友現身說法，表示自己在感情中「只要是有興趣的一定會主動」，認為天蠍男女是暈船了絕對藏不住的星座。
而網友也提到「天秤座」看似交友範圍廣闊、和誰關係都很好，實際上在心裡會把朋友和好感對象間的界線劃分得很明確，並且「很喜歡小鹿亂撞跟被撩的感覺」。
此外，被網友點名的「暈船」星座第四到第六名依序是天秤座、水瓶座及射手座。你也是容易陷入戀愛感覺中的人嗎？暈船其實未必是件壞事，有時說不定對方也對你有著相同的情感，只是你尚未察覺；不過若已發現自己跟對方對於這段關係的期待與步調有所落差，還是要懂得即時止損，千萬別暈到下不了船、傷害了自己的身心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。