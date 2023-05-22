G7峰會談了哪些要緊事？《日經亞洲》盤列5項重點

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澤倫斯基親自出席峰會可能是最激動人心的時刻，因為他代表一個正飽受核武威脅的國家（烏克蘭），在一個帶有原子彈傷疤的城市（廣島）談話。
澤倫斯基除了與美國總統拜登（Joe Biden）會晤、取得更多軍援以外，也和印度總理莫迪（Narendra Modi）有談話，印度是其中1個不願公開譴責俄羅斯的國家，自戰爭爆發以來，甚至還增加了與俄羅斯的貿易，尤其是石油進口，從而削弱了國際制裁的影響。
二、反經濟脅迫協議
七國集團首次通過關於經濟安全的獨立文件，有意建立新框架來對抗經濟脅迫，雖沒有直接指明哪個國家，但一般都認為是劍指中國及俄羅斯。
專家認為，2年前還不太能想像G7會通過這類聲明，但在中國報復立陶宛與台灣增進關係後，歐盟的立場發生了變化，更加敏銳地看待中國的侵略。
三、將中國去風險化 「全球南方」也被納入
這次峰會有8個非成員國受邀參與，主要是新興經濟體，特別是印度和巴西，他們是二十國集團（G20）的現任和下一任主席國，試圖降低中國帶來的經濟風險，並加強與中國爭奪區域影響力的籌碼。
四、四方成員同意電纜連接
四方安全對話（也稱為Quad，成員有澳洲、印度、日本和美國）宣布一項關於海底電纜的新協議，重申對「自由開放、包容、有彈性的印太地區」的承諾，也是盟國合作保護關鍵基礎設施的例子之一。
五、台灣局勢的穩定，對繁榮至關重要
G7領袖公報重申，台海和平與穩定，對國際社會的安全與繁榮不可或缺。G7隨時準備與中國建立關係，希望能共同應對全球挑戰，採取「去風險」而非「脫鉤」的方式；不過據知情人士透露，G7領導人感覺，雖然需要與中國接觸，但也非常清楚北京想要實現的目標，包括改變現有秩序。