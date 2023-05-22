桃園浩克出拳毆警「若在美國早沒命」？美國警察搖頭了：大錯特錯

超商浩克「請律師就完蛋」！退休警給建議了　他鐵齒遭判刑10月

▲桃園日前傳出一起「浩客男」大鬧超商的事件，當下遭到員警拿警棍狂毆12下，打到頭破血流。（圖/翻攝畫面）
▲桃園日前傳出一起「浩客男」大鬧超商的事件，當下遭到員警拿警棍狂毆12下，打到頭破血流。（圖/翻攝畫面）

記者張嘉哲/綜合報導

桃園日前傳出一起「浩客男」大鬧超商的事件，當下遭到員警拿警棍狂毆12下，打到頭破血流，不過就在犯案原因都尚未釐清之前，執勤的員警已經被記過且移送法辦，讓外界感到相當傻眼，形成兩派論點戰翻。不過，法界看完影片之後，普遍都不挺員警，紛紛表示這是單一「利用公權力的暴力事件」。退休員警石明謹也在臉書上發表看法，表示這位員警應該盡快去跟當事人道歉和解，否則如果對方請律師來的話，就很難脫身了。

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退休員警石明謹在臉書引用了刑法補教界知名的紀綱老師貼文表示「紀綱老師的看法跟我很接近，刑責上很難跑得掉，能減到多輕才是關鍵，不管訴訟程序怎麼跑，趕快道歉和解，這樣後面有很多可能減輕的操作，而且和解是越晚談越困難，如果超商浩克請了厲害的律師，而且想清楚不和解對他們的好處，你就更難談了」。

「怕的就是網友、長官力挺，堅持到底不認錯」石明謹舉例，過去在2022年4月的時候，非洲鼓女老師詹慧玲在中壢火車站，被中壢警分局葉姓員警攔查時，遭到大外割撂倒的事件也是引發爭議，結果那個案子本來當天下午詹老師就有意和解的案子，活生生被搞到有期徒刑十個月，不得易科罰金。

▲▲非洲鼓女師詹慧玲在中壢後火車站，遭到葉姓員警盤查，雙方爆發口角衝突，葉員強力制服詹女後將其送辦，事後詹女提告，一審判決出爐。（圖／翻攝畫面）
▲非洲鼓女師詹慧玲去年在中壢後火車站，遭到葉姓員警盤查，葉員強力制服詹女後將其送辦，事後詹女提告，警員遭判刑10月。（圖／翻攝畫面）
該起案子即是非洲鼓女老師詹慧玲2021年4月22日在路上時，遭中壢警分局興國派出所葉姓警員濫權盤查案，葉員一度獲不起訴，詹女聲請再議經高檢署發回桃園地檢署續查後逆轉，檢方依公務員假借職務上之機會妨害自由罪嫌將葉員起訴。葉員依犯公務員假借職務上之機會強制罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日；又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑6月，不得易科罰金，最後入獄服刑。

而對於該起案件，紀綱老師則說「當時朱男坐著代表已經沒有攻擊之虞，即便不能確定是否還有攻擊可能，當警棍第一下抽下去時，朱男並未反抗，而是用手擋著頭，接下來被警棍抽的11下過程中，朱男不是把手放在背後就是擋著頭，將警棍打到斷掉的該名員警，刑責上很明確是「普通傷害罪，有機會進入刑法134條公務員身分犯此罪加重」，若檢方更全面，甚至可能連帶辦理一旁未出手制止的員警，至於朱男的刑責，「毀損、妨害公務、傷害，本來就跑不掉。」

▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）
▲朱男坐在超商外不停咆哮，以致員警情緒失控，用警混揮擊12下，遭控執法過當。（圖／翻攝畫面）

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