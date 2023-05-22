心儀少女跟前任夜遊！醋男揪眾衝淡水 他臀部無辜挨2刀
22日凌晨4時許，新北市淡水區漁人碼頭，發生一起鬥毆砍人事件，家住基隆的17歲吳姓少年，近期，透過社交軟體IG追求19歲的林姓女子，無意間發現林女要與張姓前男友及其友人夜遊，頓時醋意橫生，隨即找來10名友人、駕駛3台自小客車，前往淡水理論，雙方一見面就爆發衝突，張男臀部遭砍2刀，所幸經送醫無生命危險，警方獲報後，循線逮捕涉案的8人到案，而主嫌吳姓少年等3人在逃，全案持續偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，吳姓少年心儀林姓女子，近期透過IG展開追求，未料得知林女要與張姓前男友夜遊，頓時醋意大發，遂找來10名友人助陣，前往淡水漁人碼頭談判，雙方見面隨即爆發肢體衝突，張男臀部遭砍2刀，所幸無生命危險，吳姓少年等人犯案後逃離現場。
警方獲報後趕抵，現場查扣西瓜刀、開山刀等證物，並調閱監視器，透過車牌掌握犯嫌行蹤，及時攔下涉案的8人，吳姓少年及其他3人仍在逃，全案積極偵辦中，將依傷害、妨害秩序等罪嫌偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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