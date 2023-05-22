《鬼滅之刃》鋼鐵塚露臉了！面具遭上弦鬼劈開　本尊顏值超意外

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第三季的新篇章《鬼滅之刃 刀匠村篇》以嶄新的故事回到觀眾面前，主角炭治郎在遊郭篇與上弦之陸的一場大戰後，在蝴蝶屋療養一段時間，在聽說鋼鐵塚不再為自己打造新刀後，決定前往刀匠村一探究竟，並且希望鋼鐵塚為自己鑄刀，然而在刀匠村裡炭治郎卻遇見了戀柱·甘露寺蜜璃和霞柱·時透無一郎和不死川玄彌等人，然而過程中卻遇上了，上弦之肆「半天狗」和上弦之伍「玉壺」向刀匠村伸出魔爪企圖削弱鬼殺隊的攻擊戰力，
其中在鬼滅中佔據重要身分的鍛刀師「鋼鐵塜螢」，在劇中替主角竈門炭治郎打造「日輪刀」，平常的他不露面，也會包頭巾隱藏自己的面貌，由於面具都是呈現嘟嘴又瞪大眼睛的模樣，不少觀眾認為不是太重要的角色，只是一個普通的鍛刀師。
沒想到在日前播出最新一集當中，「上弦之伍」玉壺上門找麻煩，當時鋼鐵塚面對攻擊依舊專注的磨刀，讓玉壺氣得跳腳，展開一連串攻擊之後，鋼鐵塚的面具被劈成兩半，長髮落下後露出俊俏的臉龐，即便身體已經受傷，但他仍然沒有停止磨刀的動作，超強的毅力讓人佩服。
而在最新一集播出之後，製作公司ufotable特別在官方推特公開第7集封面，鋼鐵塚拿著面具相當帥氣，不少粉絲紛紛回應「鋼鐵塚升上來當主角完全沒問題，很帥」、「鋼鐵塚竟然是花美男呀？」、「這個顏值令人太意外了！真的很帥」、「還以為鋼鐵塚是個老頭的設定」、「以為鋼鐵塚是老年人呢www」。