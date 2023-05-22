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台積電赴美建廠挹注　今年前4月對外投資金額年增232%

▲經濟部投資審議委員會今（22）日表示，今年前4月台積電以35億美元，增資美國廠，挹注投資金額年增232.70%。（圖／美聯社／達志影像）
▲經濟部投資審議委員會今（22）日表示，今年前4月台積電以35億美元，增資美國廠，挹注投資金額年增232.70%。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部投資審議委員會今（22）日表示，今年前4月核准僑外投資件數年減5.76%，但在大型投資案件包含美商MICROSOFT CORPORATION，以及英屬開曼群島商FIRST MELODY挹注下，核准投資金額年增6.02%，達33億727萬美元。在對外投資方面，台積電以35億美元，增資美國廠，以及國巨間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，使得今年1至4月核准對外投資年增232.70%。

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根據經濟部投審會統計，今年前4月核准僑外投資件數為687件，年減5.76%，核准投資金額共計33億727萬美元，年增6.02%。4月核准大型投資案件包含美商MICROSOFT CORPORATION，以貸款投資方式對台灣微軟營運有限公司增加投資美金4億3000萬元，從事經營資訊軟體服務業等業，以及英屬開曼群島商FIRST MELODY，以新台幣21億4500萬元增資前電科技股份有限公司，從事經營電子零組件製造業等業務。

今年1至4月核准新設公司件數為377件，新設公司投資金額美金8391萬4014元，核准新南向國家來台投資件數則為164件，年增9.33%，投資金額共計3億8080萬7000元，年增37.82%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

陸資來台投資方面，今年前4月核准陸資來台投資件數為9件，年減47.06%，金額共計1244萬7000元，年增加62.96%，投審會說明，主要是因核准香港商永道無線射頻標籤香港有限公司，以新台幣2億7500萬元增加台灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1565件，金額共計25億7870萬1000美元。

另外，在對外投資方面，今年1至4月核准對外投資件數為161件，較上年同期減少15.26%，金額達74億4897萬2000元，年增232.70%，主要是由於核准台積電以35億美元，增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務，以及國巨以7億2300萬歐元間接受讓取得法國施耐德電機公司（SCHNEIDER ELECTRIC）旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。

核准對新南向國家投資件數為64件，較上年同期增加36.17%，金額共計美金16億8529萬5000元，年增114.36%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

對中國投資方面，今年前4月核准對中國大陸投資件數為121件，件數較上年同期減少3.97%，金額共計9億368萬3000美元，年減16.48%。

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