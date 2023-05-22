台積電赴美建廠挹注　今年前4月對外投資金額年增232%

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今年1至4月核准新設公司件數為377件，新設公司投資金額美金8391萬4014元，核准新南向國家來台投資件數則為164件，年增9.33%，投資金額共計3億8080萬7000元，年增37.82%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。
陸資來台投資方面，今年前4月核准陸資來台投資件數為9件，年減47.06%，金額共計1244萬7000元，年增加62.96%，投審會說明，主要是因核准香港商永道無線射頻標籤香港有限公司，以新台幣2億7500萬元增加台灣分公司營運資金，從事RFID中介軟體等研發及銷售。
自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1565件，金額共計25億7870萬1000美元。
另外，在對外投資方面，今年1至4月核准對外投資件數為161件，較上年同期減少15.26%，金額達74億4897萬2000元，年增232.70%，主要是由於核准台積電以35億美元，增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，從事經營積體電路製造業務，以及國巨以7億2300萬歐元間接受讓取得法國施耐德電機公司（SCHNEIDER ELECTRIC）旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案所致。
核准對新南向國家投資件數為64件，較上年同期增加36.17%，金額共計美金16億8529萬5000元，年增114.36%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。
對中國投資方面，今年前4月核准對中國大陸投資件數為121件，件數較上年同期減少3.97%，金額共計9億368萬3000美元，年減16.48%。