陳歐珀捲im.B風波退選 藍委直言：陸續會有更大咖的曝光
民進黨立委陳歐珀日前遭指控，使用im.B詐騙集團無償提供的服務處與座車，引來前立委沈富雄痛批是前新竹市長林智堅翻版。眼見輿論持續延燒，陳歐珀昨深夜宣布退選，強調清白無價，誓死捍衛。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗受訪則認為，陳歐珀只是小咖，陸續應還會有大咖曝光。
記者翁子竣／台北報導
外傳民進黨2024總統參選人賴清德出手協調陳歐珀退選，盼民進黨黨內別上演林智堅事件2.0，導致一屍五命情形重演。曾銘宗今上午受訪說，賴清德上次還質疑國民黨2024總統參選人侯友宜喬新北與台北立委候選人，這則證實賴清德真的是喬王。
曾銘宗指出，相信有關IMB事件會陸續出來，他點名包括監察院長陳菊、台南市長黃偉哲，都跟當事人吃飯且照相，「我認為陳歐珀是小咖，陸陸續續還會有更大咖的曝光出來。」
此外，曾銘宗也呼籲，國家資安問題已到國安層級，每個人的民政、戶政資料都在網站上被販賣，希望數發部、內政部與行政院，拿出具體措施處理，不要成為詐騙協助者，盼政府不要準備選舉，好好處理有關資訊外露一事。曾銘宗強調，數發部成立後原寄予厚望，但現在似乎沒功能，當時成立是錯誤的。