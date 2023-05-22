端午節要來了！高鐵「加開164班次」　24日起開放購票

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高鐵說明，疏運期間人潮眾多，除可提早購買各加開車次的對號座車票外，各車次也配置2至8節不等的自由座車廂，其中，6月21日及22的1297車次，及6月25日的1698及1296車次，實施10節對號座服務，即此4車次僅提供11至12車作為自由座車廂，敬請旅客到站後配合站務人員引導，依序乘車。
此外，為配合6月17日調整為補上班日，高鐵當日也增開3班次北上列車，以服務通勤旅客需求，將併同端午節疏運5月24日開放購票，歡迎旅客多加利用。
高鐵呼籲，請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票。
同時，高鐵提醒，為加強服務旅客，疏運期間部分夜間車次將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，敬請旅客留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁，以確保行程順暢。
高鐵建議，旅客於出發時一併購妥回程車票，或持悠遊卡、一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能），直接感應進站搭車，節省回程排隊購票等候時間，快樂出門，平安回家。
高鐵也說，端午假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解各項最新優惠內容。