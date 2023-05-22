陳歐珀宣布退選「誓死捍衛清白」 陳亭妃：佩服勇氣、尊重決定
民進黨立委陳歐珀近日遭爆與im.B詐騙集團主嫌曾國緯關係匪淺，對此陳歐珀昨深夜發出退選聲明，重申絕無與詐騙集團掛勾，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出立委選舉。對此同為正國會立委陳亭妃今（22）日表示，當初立院召開首場記者會，要求政府成立「打詐國家隊」，加重刑責嚴懲詐騙集團就是她與陳歐珀，對於退選佩服其勇氣，也尊重他的決定。
記者陳威叡／台北報導
時代力量前立委黃國昌近日來接連踢爆陳歐珀與im.B詐騙集團主嫌曾國緯關係匪淺，陳歐珀昨晚聲明重申絕對沒有與詐騙集團掛勾，然而政治的追殺及含沙射影，已對他進行人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出選舉。
對此陳亭妃在臉書發文表示，昨天晚上一夜沒睡，內心難過不捨，回憶當初在立院由立委召開的第一場記者會，要求政府要成立「打詐國家隊」，建立各部會的「打詐單一窗口」，加重刑責嚴懲詐騙集團，就是她跟陳歐珀一起召開。
陳亭妃表示，在召開記者會之後，兩人與幾個立委一同研擬「打詐」相關法案，並與行政院溝通，而會有第一場打詐記者會，也是陳歐珀所發動，所有關心的立委也不斷督促行政院的打詐五法要儘速完成三讀，也因為有這些共同開會討論過程，所以相信陳歐珀絕對和詐騙集團無關。
陳亭妃感嘆，如今陳歐珀為了他的「識人不明」，做出了退選的決定，認為只有脫離政治圈，才能真正捍衛他自己的清白，看到真正的真相，佩服其勇氣，也尊重他的決定，而陳歐珀也稱「要再繼續一起『打詐』。」