我國攜手泰國正大集團　首次展開見學交流

為了促進疫後觀光復甦及開拓修學旅行與深度主題旅遊，屏東縣政府與交通部觀光局駐曼谷辦事處、泰國正大集團及泰微笑航空合作，辦理「台泰雙邊學習交流活動」，以「向台灣取經學習」為主題，對全泰國高中及初中學生展開撰文與繪畫比賽，讓學生在資料蒐集與創作過程中，認識更多不同面向的台灣，得獎學生則安排至屏東進行深度參訪。屏東縣政府非常歡迎比賽得獎學生到屏東旅遊，希望透過這次參訪，讓更多泰國民眾認識屏東觀光資源。
記者賴正琳／綜合報導
屏東縣政府表示，本次來訪的泰國正大集團（Charoen Pokphand Groups，簡稱CP Groups）為泰國知名企業集團，旗下品牌包括台灣民眾非常熟悉的卜蜂食品、經營全泰國7-11便利商店的CPALL等，其旗下的正大管理學院（PIM）於今年2月3日，與屏東科技大學完成MOU簽訂，致力於食品科學相關教育的推動，未來熱切期盼泰國與屏東能持續於產官學三方面交流互動，在疫後穩定復甦的旅遊市場，積極爭取更多客源來台觀光，推廣南部新景點，並希望透過中央、地方政府、航空業與觀光業者的共同努力，打造深度旅遊，開創旅遊新商機。
屏東縣府交通旅遊處指出，本次參訪團安排於5月17日至22日，至屏東縣進行6天5夜主題遊程，參訪體驗原鄉文化、生態、溫泉與農業等多元主題遊程，也融入「多元見學」的元素，非常歡迎泰國遊客到屏東旅遊，希望透過這透過此次見學旅行，能夠加速擴大吸引泰國自由行旅客來台，並帶動東南亞周邊國際旅客，讓更多國際觀光客認識屏東觀光資源。
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