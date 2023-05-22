T1／阿巴西攻防全方位進化　許時清：他不再是「油門踩到底」了

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顯然由於阿巴西的身份，以及他深不可測的潛力和學習能力，外界對他有很多期待。中信特攻自然也是，球隊一直以來很注重於他的培養，即使這名球員在首季就展現出很強的個人得分能力，仍然希望他養成好的習慣和觀念。
今年阿巴西在無球端的成長有目共睹，很重要的一個原因在於投射能力的提升，去年前往美國特訓3周，讓他基本功獲得強化，個人在定點投射和急停跳投的穩定性上都有所進步。
而另一方面讓人期待的是他個人防守能力上的提升，過去阿巴西由於體能條件出眾，就已經是很出色的防守球員。但在吸收了兩季職籃的經驗後，他在對動作預判和球場空間感上變得更加敏銳，這有助於他去面對更全面、狡詐的各隊小洋將。
今年季後賽他和金恩輪流負責防守臺中太陽得分好手萊斯，讓這名季後挑戰賽場均45分的頂尖後衛，季後賽只剩下18分，且命中率僅有30.4％。雖然阿巴西將此歸功於團隊協防和教練團的信任，但從中足以看到他有能力對位亞洲職籃的頂尖後場球員。
中信主控林韋翰在奪冠後的記者會上曾點出，他感受到本季年輕球員在比賽閱讀上有所進步，中信球員發展教練許時清則認為，阿巴西在這方面的成長可以理解為：「他以前都是油門踩到底，但現在需要操縱方向盤、看照後鏡、左轉右轉等等．．以前就是一條線，因為在大專沒人能擋住他，現在他意識到需要作出判斷，在場上去解讀防守，然後去下決定是要自己攻擊，還是傳球。」
「所以，這會讓他得到很多機會球，這就是在一個體系中打球有意思的地方。」許時清相信阿巴西能在中華隊表現得很出色，而他本人也是這樣認為的，「我當然是非常期待代表中華隊，能和其他旅外的好手搭檔，我過去都沒有配過，有信心能打出好的表現。」
今年的特攻陣容，球權並不過度集中在某一人身上，陣中也有多名球員能夠處理球，但阿巴西在這樣的環境中數據未見下滑，效率反而有所提升。許時清相信，雖然目前不確定中華隊主帥桑茂森想打什麼樣的風格，但自己認為阿巴西能在任何體系中發揮出色，也能和陳盈駿、林庭謙、劉錚等人產生好的化學效應。