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T1／阿巴西攻防全方位進化　許時清：他不再是「油門踩到底」了

▲阿巴西今年場均18.9分5.1籃板2.4助攻，總冠軍賽場均來到18.8分7籃板2.5助攻，命中10顆三分球，外線命中率38.5%。再來到更高層級的比賽中，狀態並未有所下滑。（圖／T1聯盟提供）
▲阿巴西今年場均18.9分5.1籃板2.4助攻，總冠軍賽場均來到18.8分7籃板2.5助攻，命中10顆三分球，外線命中率38.5%。再來到更高層級的比賽中，狀態並未有所下滑。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/臺南報導

新北中信特攻今年勇奪T1聯盟總冠軍，陣中本土球員阿巴西已經蛻變為一名能獨當一面的攻防俱佳球星，在球隊中不用大量持球，也能打出穩定表現。其中的關鍵在於他個人技術和籃球智商的全面進步，也讓人對於他夏天投入中華隊有更多期待。

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阿巴西今年例行賽場均18.9分5.1籃板2.4助攻，總冠軍賽場均數據則來到18.8分7籃板2.5助攻，總計命中10顆三分球，外線命中率38.5%。再更高層級的比賽中，似乎狀態並未有所下滑。

顯然由於阿巴西的身份，以及他深不可測的潛力和學習能力，外界對他有很多期待。中信特攻自然也是，球隊一直以來很注重於他的培養，即使這名球員在首季就展現出很強的個人得分能力，仍然希望他養成好的習慣和觀念。

今年阿巴西在無球端的成長有目共睹，很重要的一個原因在於投射能力的提升，去年前往美國特訓3周，讓他基本功獲得強化，個人在定點投射和急停跳投的穩定性上都有所進步。

而另一方面讓人期待的是他個人防守能力上的提升，過去阿巴西由於體能條件出眾，就已經是很出色的防守球員。但在吸收了兩季職籃的經驗後，他在對動作預判和球場空間感上變得更加敏銳，這有助於他去面對更全面、狡詐的各隊小洋將。

今年季後賽他和金恩輪流負責防守臺中太陽得分好手萊斯，讓這名季後挑戰賽場均45分的頂尖後衛，季後賽只剩下18分，且命中率僅有30.4％。雖然阿巴西將此歸功於團隊協防和教練團的信任，但從中足以看到他有能力對位亞洲職籃的頂尖後場球員。

中信主控林韋翰在奪冠後的記者會上曾點出，他感受到本季年輕球員在比賽閱讀上有所進步，中信球員發展教練許時清則認為，阿巴西在這方面的成長可以理解為：「他以前都是油門踩到底，但現在需要操縱方向盤、看照後鏡、左轉右轉等等．．以前就是一條線，因為在大專沒人能擋住他，現在他意識到需要作出判斷，在場上去解讀防守，然後去下決定是要自己攻擊，還是傳球。」

「所以，這會讓他得到很多機會球，這就是在一個體系中打球有意思的地方。」許時清相信阿巴西能在中華隊表現得很出色，而他本人也是這樣認為的，「我當然是非常期待代表中華隊，能和其他旅外的好手搭檔，我過去都沒有配過，有信心能打出好的表現。」

今年的特攻陣容，球權並不過度集中在某一人身上，陣中也有多名球員能夠處理球，但阿巴西在這樣的環境中數據未見下滑，效率反而有所提升。許時清相信，雖然目前不確定中華隊主帥桑茂森想打什麼樣的風格，但自己認為阿巴西能在任何體系中發揮出色，也能和陳盈駿、林庭謙、劉錚等人產生好的化學效應。

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