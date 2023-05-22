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「泰」有魅力！940萬外籍遊客湧向泰國　狂撈3490億觀光收入

▲泰國今年迄今已接待947萬名外國遊客。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國今年迄今已接待947萬名外國遊客。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

泰國是繼日本之後，台灣民眾第二愛去的國家，而在新冠肺炎疫情後，全球努力恢復日常生活時，泰國為重拾疫情前的觀光榮景，大刀闊斧重擬旅遊振興計畫，如今也能看見成果。根據泰國政府發言人表示，今年迄今已經接待947萬名外國遊客，並創造了約3910億泰銖（約台幣3940億3400萬元）的觀光收入。

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綜合《曼谷郵報》等外媒報導，泰國政府發言人戴蘇麗（Traisuree Taisaranakul）在20日發布聲明表示，泰國旅遊業正持續復甦和發展，今年1月至5月15日，入境外國遊客達947萬人次，主要來自馬來西亞和印度等亞洲國家，並創造旅遊收入約3910億泰銖。

據泰國國家旅遊局預計，2023年將有530萬至700萬中國遊客赴泰旅遊。戴蘇麗認為，預期中國遊客增長將能進一步推動泰國旅遊業成長。

泰國曾在今年年初通過5年旅遊發展計畫，重點在於新冠疫情後的觀光復甦，讓旅遊業進入下一個常態（Next Normal）。其計畫目標包括觀光業要占到GDP的25%，每年至少3000家的旅遊業者和觀光景點要通過國家認證，觀光收入每年要增加5%，並在聯合國永續發展目標下成為排名前35名的國家。

由於觀光旅遊業為泰國國內生產毛額（GDP）貢獻約20%，並且創造約15%的工作機會。因此，旅遊業復甦對泰國經濟社會發展至關重要。

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