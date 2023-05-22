惡搞選舉公報！台大經濟系「終身封殺」 高大法律系反獲眾人挺爆
近年惡搞選舉公報成焦點，KUSO政見往往為候選人博得大量曝光，不過玩笑開過頭，笑著笑著就哭了。台大經濟系選舉公報出包，參與學生會選舉的陳姓、謝姓兩名學生，在正副會長競選政見上，洋洋灑灑寫滿各式歧視政見，不只引起各界抨擊，連自家學長姊都不挺，傳出將動用業界人脈對兩名學生「終身封殺」。不過同樣是惡搞政見，高大法律系正副會長候選人反而獲得大眾挺爆。
記者黃韻文/綜合報導
台大經濟系學生會會長選舉公報爆爭議，陳姓、謝姓兩位搭配競選正副會長，列出16項歧視性言當做政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「A罩杯以下女生國防必修兩學分」、「ㄐㄐ十公分以下要上家政課」、「BMI廿以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等，一次得罪完所有族群。
政見公佈後隨即被炎上，爭議候選人雖立即道歉並停止選舉，不過台大經濟系發布聲明，第一時間已通報台大性平委員會處理，連教育部長潘文忠都發聲：「任何歧視的語言或主張，都不是我們樂見。」業界也傳出砲火聲，不少台大前輩揚言「終身封殺」，這些歧視性言論所要付出代價之大，恐怕是兩位學生始料未及。
不過同樣是在政見上亂來，不由得讓人想起今年4月期間，高雄大學法律系系學會選正副會長，同樣有一組候選人，在選舉公報自稱是「覺青、1450側翼」，經歷還強調機車駕照筆試98分、小六自然科3次100分。列出10大政見也是胡鬧到不行，當時同樣迅速擄獲眾人目光，甚至吸引大批網友特地前去留言朝聖，並獲廣告業專業人士大讚有創意。
■10大政見
當時的會長候選人鍾昌豫，在暴紅後坦言政見不只在搞笑，其實是想透過反諷、誇大的方式來反映一些議題。像是政見其一「取消系上所有活動讓大家專心唸書」，他解釋，活動目標對象常是大一新生，但大一新生在系學會長選舉中卻無法表示意見，就像現在選舉的現況，「一群老人用選票在決定年輕人的未來」，同時也希望反思系學會存在的目的，只是為了辦活動嗎？
- 投給我們的抽十個請我們吃雞排
- 取消所有系上活動讓大家專心唸書
- 在自習室養三隻青蛙吃蚊子
- 在走廊增設減速墊提醒同學不要奔跑
- 增加法院自動門開門音效（always open 7-11）
- 法院停車格實名制，管院還我車位
- 繳會費即贈漢摩拉比法典（石板），讓大家知道知識就是重量
- 每週關心劉傳璟老師的繪畫情況
- 在法院地下室裝區間測速，保護行人安全
- 解散系學會，如果我們這種白癡都能當選那這個系學會沒用了
而最後一條政見：「解散系學會，如果我們這種白癡都能當選那這個系學會沒用了。」更是整個政見最重要的核心，鍾昌豫說，如果政治都要透過這種方法搏版面，用誇張、搞笑的方式得到關注、進而當選，而真正有意願、有能力的人卻乏人問津，這是我們期待的政治生態嗎？針對台大經濟系爆出歧視政見爭議，他則認為：「沒有中心思想的搞笑就只是小丑而已」。