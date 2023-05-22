香港機票買一送一！易遊網線上旅展全站4折起　韓國5天4夜免1萬5

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而韓國5天4夜「Blue Line Park海岸列車、甘川洞文化村、海雲台、The Bay 101」，一趟玩兩城，安排大邱、釜山雙點進出，加碼體驗人氣海雲臺海岸列車，食宿行遊全包最低1萬5有找。日本5天4夜「立山雪壁、上高地、白川鄉合掌村、兼六園、雙溫泉旅館」則祭出每人含稅29,900元起，挑戰市場最低價。
還有日本5天4夜「環球影城、奈良金魚博物館、和歌山可愛彩繪列車、浪漫小火車、章魚燒DIY」，加碼品嚐和歌山水蜜桃吃到飽，第2人現折5千元；折後每人含稅3萬4千元起。以及全包式海上度假5天「歌詩達郵輪莎倫娜號、沖繩、宮古島自由行」指定出發日，旅展限定每房折6千，每人最低只要14,400元起，易遊網透露刷玉山易遊卡單筆還能再折2千元，聰明省荷包。
國內旅遊也有優惠價格，主打「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」開放暑假檔期預購，搭配線上旅展推出列車套票「買5送1」好康、再送列車餐點，折後最低每人552元起，再享《迪士尼動畫展》預售票獨家95折加購優惠；還有「10元加購」好康。
包括「環島之星・台中金典酒店自由行2天」住五星級飯店，每人3,680元起，加10元再贈機車；「環島之星・花蓮理想大地自由行2天」一泊二食每人6,250元起， 6月底前出發免費升等套房，10元加購租車24小時；「環島之星・台東趣淘漫旅自由行3天」升等高樓層漫旅客房，每人6,990元起，加10元再送晚餐。
國旅訂房也下殺4折起，鎖定小資族每人千元有找飯店，「頭等艙飯店 台中綠園道館」，含早餐每晚含稅只要1,685元起；高CP值的「鮪魚家族飯店集團」全台5館超甜價，每晚含稅最低1,188元起。
易遊網線上旅展還加碼放送折扣碼享有折上加折的優惠。即日起至5/24，搶先開放領取200元（不限卡別）和400元（限刷LINE PAY卡）限量折扣碼，單筆滿2千元即可現折抵；5/25起則有「現折1千」折扣碼限量開搶，刷LINE PAY卡單筆滿5千元就能抵用。凡於活動期間下單不限金額，再抽1萬5千元星宇航空機票旅遊金，APP下單加碼再抽「環島之星夢想號」列車套票。
另外，台灣虎航冬季航班第一波促銷今日上午10時正式開賣，針對飛往日本與韓國各區推出優惠票價，搭乘日期為2023年10月29日至2024年3月30日。且不單桃園機場起飛，也包含高雄飛福岡、大阪關西皆有優惠價。最低優惠是桃園-首爾仁川、桃園-大邱、桃園-釜山，單程僅1299元起。