陳沂起底詩亞黑歷史「愛說謊」 面膜事件曾囂張嗆網友：重大殘疾
從《我愛黑澀會》出道的藝人詩亞（斯亞、糖果），近日被《小姐不熙娣》班底Pag爆料有些人有「藝人病」，網友從線索來看後紛紛點名詩亞，對此，詩亞提告Pag及網友攻擊其言論。常評論時事的網紅陳沂，這次也起底詩亞的黑歷史，坦言「我單純討厭愛說謊的人」。
記者薛羽彤/綜合報導
陳沂翻出詩亞的黑歷史，指稱她有次上《小明星大跟班》說，小時候是阿公阿嬤帶大的，她上台北打拼時，阿嬤因為擔心她還包一個紅包給她。除了金戒指、項鍊外，裡面有一張阿嬤親手寫的紙條：「斯亞有空回來看阿公阿嬤」，讓她淚灑攝影棚。不過，卻被網友發現她剛出道的時候，藝名叫糖果本名是鄭羽婷，後來一度改名陳伊凌，直到2013年才改名陳斯亞。遭陳沂酸「到底多愛改名啦！臉一直換名字也一直改」。
此外，她在蝦皮做起生意賣面膜，有網友買了20片面膜結果只收到2片，向詩亞反應後，詩亞回嗆網友沒有錄影，氣炸表示「瞎子都摸得出來2片和20片差異，你好手好腳看不出來？還是你有重度近視跟重大殘疾？」陳沂表示詩亞被網友出征後，才出面道歉，「同時推說她有憂鬱症。」網友看完後議論紛紛，「那一次她的態度真的很囂張看了都傻眼」、「印象中她EQ不是很好，很會互嗆粉絲」、「面膜事件真的超沒品，小A辣還在蝦皮直播跟他講道理講超久，他一直邏輯死亡打轉覺得是網友的問題」、「阿公阿嬤通常是會寫孩子的本名吧」。