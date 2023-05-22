NBA季後賽／ESPN一度只給出3%晉級機率　熱火東決「打臉」數據派

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次節Gabe Vincent和Caleb Martin等角色球員先後投進三分球，熱火領先到了14分。上半場打完時，熱火已有多人得分上雙，暫時以61:56取得領先，而塞爾提克方面，Jayson Tatum和Jaylen Brown的投籃命中率都不到4成。
第三節是塞爾提克完全崩盤的一節，他們被對手打出28:10的攻勢，落後多達30分。末節比賽已經進入到垃圾時間，塞爾提克眾將似乎也已經沒有心氣再戰，接受失利的結局。
在NBA歷史上出現過149次7戰4勝系列賽0:3落後的局面，而這些球隊無一例外的都遭到了淘汰。而今年塞爾提克和西區的洛杉磯湖人，目前都處於3連敗當中，這樣的情況十分罕見。
賽前ESPN預測熱火只有3%的晉級機率，而在G2打完他們以2:0領先，仍然只被給出35%的晉級機率。然而在第三節結束後，歷史數據擺在眼前，塞爾提克要晉級的機率相當渺茫。
去年《FiveThirtyEight》透BPI預測勇士隊奪冠概率只有17%，BPI代表的是一個團隊高於或低於當季聯盟平均水準的分數，評量中考慮了該隊在每場比賽的效率、賽程強度、節奏、休息天數、比賽地點和季前賽預期。
但該年最終結果勇士以4:2奪冠，今年在東區決賽又是另一個例子。顯然塞爾提克的陣容均衡性，總是讓外界浮想聯翩，但是季後賽有時候難以被量化的是球星的能力、球隊的氣勢以及臨場的調度，熱火在這三點上讓數據派做出錯誤預測。
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