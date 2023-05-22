協助就業！中市府勞工局辦新住民活動

為協助新住民朋友順利就業，台中市政府勞工局陸續辦理「美味世界產業鏈工作坊」、「美麗新世界產業鏈工作坊」等活動，透過資深講師解說及現場體驗實作，協助新住民瞭解產業職場環境及職業技能，並與民政局、后里戶政事務所及新住民團體合作「創意甜點暨飲品調製前導班」，提供新住民朋友對餐飲職業進一步認識並確立就業方向，歡迎新住民朋友踴躍報名參加！
記者賴正琳／綜合報導
台中市政府勞工局長張大春表示，根據內政部移民署最新統計，截至112年3月底，台中市外籍配偶已超過6萬人，新住民家庭儼然成為台灣人口結構重要的一環，勞工局為協助新住民朋友就業，結合新住民團體及美髮、醫學美容、經絡按摩及餐飲業等企業辦理「產業鏈工作坊」，透過實際至工作現場瞭解職場環境與工作內容，參與體驗後現場面試媒合。另對職業訓練有興趣，卻無法確認適性職涯方向的新住民朋友，也辦理「職能前導課程」，透過三天課程內容，協助新住民瞭解該產業所需職能，課程結束後可銜接勞動部或勞工局相關職業訓練，培植工作技能後順利就業。
新住民小泉來台生活超過20年，因家庭遭逢重大變故而成為家中經濟支柱，但因不瞭解就業市場狀況，也一直無法找到工作，後來經由新住民朋友推薦參加勞工局就業服務處辦理的旅宿業產業鏈工作坊，進而認識房務員工作內容及旅宿業工作環境，覺得旅宿業為自身有興趣工作，經當場面試順利媒合上班，已穩定就業超過三個月，她表示，謝謝勞工局舉辦的活動，讓她有穩定收入安定家中生活。
台中市就業服務處表示，為協助台中市新住民朋友，提供就業服務單一窗口，由專責就服員提供新住民朋友求職推介、就業諮詢、關懷追蹤等服務，也運用新住民僱用獎助、弱勢勞工經濟補助等各類服務資源協助就業，相關資訊請上台中市就業服務處網站（https://www.eso.taichung.gov.tw/ ）查詢；目前新住民就業促進課程已陸續開辦，可至台中市就業服務處就業服務一鍵Catch報名網 （https://1catchjob.taichung.gov.tw/ ）報名，或撥打04-22289111分機36219賴小姐洽詢。