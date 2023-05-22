NBA季後賽／塞爾提克G3被恥辱性打爆 魔術強森：他們放棄了比賽
波士頓塞爾提克今(22)日以102:128輸給了邁阿密熱火，球隊在東區決賽陷入0:3落後，昔日綠衫軍老對手、湖人傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)也為宿敵的表現感到不解和疑惑，發文為塞爾提克球迷抱怨。
運動中心/綜合報導
在本系列賽開打前，ESPN分析塞爾提克有97%的晉級機率，作為第8種子的熱火並不被看好。事實上在今年大部分時間裡，塞爾提克都是最被看好奪冠的球隊，因為他們的陣容深度太過出色，也因此目前的結果讓人有些錯愕。
在丟掉兩場主場比賽之後，塞爾提克今天來到客場作戰，表現荒腔走板，似乎已經沒有心氣再戰了。四節比賽都讓熱火突破30分，而自己則是前三節得分都沒超過25分，早早就處於大比分落後。
看到塞爾提克讓人喪氣的比賽內容，魔術強森也感嘆道：「在我看NBA的44年中，從未想過會看到波士頓塞爾提克這樣一支擁有17冠的球隊放棄比賽。我知道全世界的塞爾提克球迷一定感到厭惡和心碎。在第三場比賽中，邁阿密熱火以128:102打爆了他們。」
事實上在之前，魔術強森也看好湖人能晉級總冠軍賽，但西區決賽處於0:3落後時，他也發文對丹佛金塊道歉，直言對方是一支非常出色的球隊，而自己看走眼了。