中國外交部召見日駐中大使　抗議G7炒作涉中議題

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岸田文雄21日舉行記者會時指出，峰會再度確認了台灣海峽和平穩定的重要性，並指絕對不容許以武力片面改變現狀的企圖，G7會努力帶來和平。
中國外交部官網21日晚通報，孫衛東同日召見日本駐中國大使垂秀夫，指日方作為今年七國集團輪值主席國，在七國集團廣島峰會系列活動和聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國主權、安全和發展利益。中方強烈不滿，堅決反對。
孫衛東強調，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。」
他又指，涉港、涉疆、涉藏事務純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力說三道四、妄加干涉。
他說，當前東海、南海局勢總體穩定，所謂「以實力改變現狀」的惡意炒作違背事實。中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，「經濟脅迫」和「債務陷阱」的髒水潑不到中國身上。美國才是破壞國際秩序規則、擾亂世界經濟運行的始作俑者和最大風險。
孫衛東說，日方應端正對中國的認知，把握戰略自主，以建設性姿態推動兩國關係穩定發展。（編輯:陳沛冰/張淑伶）1120522